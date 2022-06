Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Los acontecimientos que vas a vivir en este día se asemejarán a más a los que has podido imaginar en sueños que a los que habitualmente experimentas. La sorpresa y el misterio pondrán los aderezos necesarios para que el combinado fantasía-realidad sea imaginativo y sabroso.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Eres el signo más atractivo del zodíaco en el día de hoy. No hay más que mirarte para darse cuenta de que atraes a todo lo que da más de dos pasos seguidos. Tendrás suerte en ese sentido y podrás aprovecharla, pero sólo en el día de hoy. Mañana las cosas habrán cambiado.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Día de pereza para los nativos de Géminis, especialmente los del sexo masculino, poco propensos para afrontar decididamente las tareas domésticas. Necesitarán de pactos para no llegar a guerrear con sus parejas.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Tu día, perfectamente programado de la mañana a la tarde, podría irse al traste por algún pequeño cambio de horario o anulación de algún trayecto, si tienes que desplazarte. Alguna buena noticia compensará con creces el resto del fin de semana.

LEO (23 julio – 22 agosto).

No coloques a nadie en pedestales que no se merece ocupar, por mucho afecto que le tengas; tal vez te des cuenta demasiado tarde de que te están manipulando y que el respeto no es mutuo.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Con dificultades pero con muchas ganas conseguirás ganar una prueba, un concurso, una competición deportiva o hasta aprobar un examen. Notarás un cambio en tu organismo en una especia de adaptación a las necesidades del día.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Te surgen proyectos muy interesantes para el fin de semana, con la única salvedad de que deberás hacer cuentas antes de aceptarlos. Es mejor que controles ahora tus gastos si no quieres pasarte otros fines de semana recluido en tu casa.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Si tiendes a olvidarte del mantenimiento de tu automóvil, procura echarle un vistazo al libro de instrucciones si no quieres sufrir alguna avería precisamente en tus horas de ocio. Déjate aconsejar por los entendidos.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Puede que tus condicionantes fisiológicos hayan cambiado en los últimos tiempos, y comprobarás que ya no puedes aguantar el mimo ritmo en lo que a la diversión toca. Te conviene descansar cada vez más para sentirte mejor.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Prepárate para una jornada dominada por el enamoramiento desde primera hora, antesala de un fin de semana activo en ese sentido. Salvo en algún momento en que los celos jueguen una mala pasada, todo será maravilloso.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

No estarás preparado para iniciar una relación que hoy puede ponerse delante de ti con excesiva claridad y debes saber posponerla. No sufras porque llegará el momento en que lo tengas claro.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Una fuerte atracción por una persona que no es tu pareja podría hacértelo pasar mal en el día de hoy. Deberás luchar contra ese deseo o arriesgarte a una escena de celos que te arruinará la noche.