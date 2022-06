-Además, la Cámara Regional de Comercio, Servicios y Turismo de Rancagua y O’Higgins renovó a su directiva por lo que conversamos con su presidente por dos años más y una de sus nuevas directoras respecto de la situación actual que vive su sector.

Por: Ximena Mella Urra.

Fotos: Archivo.

El comercio minorista, principalmente, sigue siendo un pilar fundamental en nuestra economía pese a que luego del estallido social y la posterior pandemia del Covid 19, el sector ha sufrido irreparables bajas en sus ventas y pérdidas millonarias, con el cierre de muchos locales con la consecuencia llamada desempleo.

A fines de abril pasado, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Rancagua y O’Higgins, con más de 200 socios activos, realizó nuevas elecciones para renovar su directorio por un nuevo periodo de dos años más, hasta 2024. Muchos de estos representantes fueron renovados en su cargo y otros tres llegaron a integrar este gremio que espera desde hace años se resuelva el problema de la delincuencia y comercio ilegal, agregando en la actualidad, las consecuencias de una inestabilidad económica a nivel global. Al respecto conversamos con Rodrigo Zúñiga Morales, quien fue ratificado en su cargo de presidente de esta Cámara Regional.

-¿Cuáles son hoy las mayores dificultades de los comerciantes locales?

Siempre hemos dicho que lo más importante para el comercio establecido es la estabilidad económica, social y laboral, porque lo único que necesitamos como sectores económicos es que nos dejen trabajar tranquilos, en armonía y que el Gobierno se preocupe de entregar las herramientas necesarias para que la economía crezca lo más posible, de manera de que el país pueda progresar.

-¿Cómo evalúa la situación para las pymes los últimos años desde el estallido social?

La verdad es que ha sido muy complicada toda esta etapa, tanto para las pymes como para los emprendimientos. Muchos locales de Rancagua debieron cerrar luego del estallido y durante la pandemia, eso ha sido muy lamentable puesto que detrás de cada local hay muchas familias que se quedan de brazos cruzados. Sin embargo, creemos que si se hacen mejor las cosas es posible que se pueda salir adelante. Aún tenemos esperanzas, todos queremos lo mejor para el país y eso es lo que esperamos.

-¿Cómo está la situación económica del comercio hoy?, ¿va a la par con la situación económica del país?

En realidad el comercio es muy sensible a todos los cambios, devenires de la economía y problemas tanto internos como externos, por lo que sólo requerimos que la economía se estabilice lo más posible y que el gobierno y el estado se preocupe y se hagan cargo de lo más terrible que vivimos hoy, que es el comercio ilegal y de la delincuencia, para que podamos trabajar tranquilos y nuestros clientes puedan visitarnos en paz.

EXPECTATIVAS

-¿De qué manera su gremio ayuda a sus socios para sobrellevar la crisis económica?, ¿cree que las ayudas estatales y/o de la banca están acordes a lo que ellos necesitan?

La verdad es que la ayuda estatal para las empresas ya se acabó, sin embargo quedan algunos proyectos y fondos concursables que se pueden utilizar para ir en apoyo de las pymes. Creemos que la banca (según el banco), sigue apoyando a las empresas y pymes que necesitan de ayuda, sin embargo algunas veces no es tan efectivo puesto que no siempre el apoyo les llega a todos.

-En la primera cuenta pública del presidente Gabriel Boric, se anunció un plan de acción para el control y fiscalización del comercio ilícito y callejero en 12 regiones del país con “foco en fiscalización, persecución penal y regularización laboral», ¿Qué opina sobre ello?

Creemos que sería un muy buen punto que se anotaría el presidente si es que realmente llevase a cabo este plan, puesto que nuestra Cámara desde hace mucho tiempo que venimos batallando para que todos los gobiernos le entreguen la importancia que requiere y se preocupen de verdad de este grave problema. Y digo grave, pues no sólo nos afecta a nosotros los comerciantes establecidos por la competencia desleal e ilegal, sino que también es una gran pérdida para el país, pues la cantidad de impuesto que se evade por esa vía es enorme.

NUEVOS DIRECTORES

Carmen Malagueño Cortés, es una de los tres nuevos integrantes de este nuevo directorio en el cargo de Directora Pro Secretaria. A ella se suman Humberto Guitierrez Kother y Orlando Salazar Lasagna como director secretario y director, respectivamente. “Nos parece muy bien el ingreso de nuevos rostros a la directiva puesto que le entrega nuevos aires, grandes y nuevas ideas para el desarrollo de los sectores que representamos. El aporte que esperamos de la nueva directiva es que nos ayuden a cautelar las prerrogativas del comercio, los servicios y el turismo, tanto de Rancagua como de nuestra región”, indicó Rodrigo Zúñiga.

La recién llegada concuerda con Zúñiga en que uno de los principales problemas del sector es enfrentar el comercio ambulante, “que no paga impuestos- que es con lo que se financia el Estado, y a su vez el Estado ayuda a los más desposeídos. Como no están establecidos, no generan trabajo a terceros, y son una competencia desleal, ya que los que estamos establecidos no pueden competir en precios con ellos, sin dejar de lado la preocupación que genera la delincuencia”, indicó la representante gremial. Cree además que la mayoría de los comerciantes espera que se regulen estas prácticas de comercio ambulante que a su juicio son tan dañinas para los establecidos. “Entendemos que la gente necesita trabajar , pero pienso que todo debe tener un límite y debe estar normado”.

Consultada sobre el apoyo público recibido, cree que estas políticas públicas no ayudaron mucho al comercio establecido y a los pequeños comerciantes que perdieron sus fuentes de ingreso y nunca más pudieron volver a establecerse. Es de esperar que las políticas públicas se preocupen también de todos los pequeños comerciantes que se vieron sumamente perjudicados a causa del estallido social o la pandemia, explicó.

Carmen Malagueño es Corredora de propiedades y seguros desde 1978, e ingresó a este gremio “guiada por los principios y como apoyo del trabajo que realizamos bajo las normas del código de comercio que regula nuestras actividades”, apreció. Es por eso que, en los próximos dos años como directora por Secretaría, dice que entregará todo su aporte personal en ayuda del crecimiento del gremio del comercio, los proyectos que ya han trabajado y lo que puedan crearse a futuro.

Dentro de sus expectativas, espera ver “cada día más unido al gremio y poder lograr nuevamente el respeto hacia el comercio establecido y la labor que desarrolla tanto en el ámbito comercial como de apoyo a tantos trabajadores que dependen de sus trabajos a diario y que engrandecen la actividad”.