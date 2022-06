Apuntando a la importancia que el gobierno del Presidente Gabriel Boric está dando a la construcción de viviendas para enfrentar la emergencia habitacional, la directora (s) de Serviu O’Higgins, Daniela Soto Villalón, concretó la reactivación de la construcción de tres conjuntos habitacionales en el sector rural de la comuna de San Fernando.

Así lo enfatizó la directora (s) de Serviu O’Higgins al decir que “efectivamente se trata de proyectos que quedaron paralizados el año pasado por la pandemia, son los comités de la zona rural de Roma El Carmen de Los Lingues, San Roque, que es un DS 10 (rural) y El Porvenir. Fue un arduo trabajo con las familias, con los comités, para poder reactivar, en ese sentido logramos recontratar las obras con los recursos disponibles solicitando al nivel central los recursos que nos faltan para poder terminar de mejor manera”.

Añadió que “son diferentes comités, en los que hay de 53 familias, de 28, son aproximadamente cien familias, que no viven en el sector urbano de la comuna de San Fernando entonces era difícil encontrar una empresa que se hiciera cargo de ellos y logramos contactar a un contratista y él va a tomar las tres obras que lo hace un poco más rentable y más seguro y nos aseguramos de que tuviera el respaldo económico para que no volviera a pasar lo mismo que ya pasó dos veces antes y que son empresa que no tenían recursos para asumir estos proyectos y los dejaron finalmente sin avances”.

Los presidentes de los comités de Vivienda de Roma, se manifestaron esperanzados en que esta construcción será la definitiva.

David González, el presidente del Comité Habitacional Porvenir de San José de Los Lingues, señaló que “nosotros nacimos como organización el año 2000 por lo que llevamos 22 años de funcionamiento y esperamos que esta actividad sea la última de tantas que hemos realizado para poder concretar un anhelo tan importante para los 23 vecinos que es poder tener de una vez la casa propia, un lugar que es de nosotros, poder decir aquí vivimos, lo tengo legalizado y nadie me mueve”.

González añadió que “todas las familias que estamos acá no tenemos una propiedad con las características de lo que se está indicando. Esta iniciativa que es firmar el acta de la entrega de terreno esperemos que se transforme en una de las últimas acciones que hagamos para poder tener definitivamente la casa. Agradecido de Serviu y de Miguel Gálvez que es de la empresa constructora”.

En tanto, Alejandra Durán Vergara, presidenta del Comité Habitacional de Allegados San Roque de Roma, dijo que se siente “feliz, estamos muy esperanzados como comité que esta vez las obras terminen y lleguen a buen puerto, a término en el más corto plazo posible. Esa es la idea, es lo que esperamos todos porque son bastantes los años que hemos esperado, hemos tenido harta paciencia y esperaos que el gobierno ahora nos dé una esperanza de que vamos a tener pronto nuestras casas”.