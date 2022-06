O’Higgins reinició el trabajo pensando en el segundo semestre. Los celestes, luego de una semana de asueto, volvieron el lunes por la tarde al Monasterio Celeste para continuar con sus entrenamientos pensando en los próximos desafíos.

De momento, los rancagüinos no registran altas, pues no han confirmado si irán o no por algún refuerzo para utilizarlo en la rueda de revanchas del Torneo Nacional.

Eso sí, tiene una baja ratificada. Carlos Muñoz, delantero que jugó varios partidos este 2021 donde anotó el gol para la victoria sobre la U en Santiago, se despidió y pasó a formar parte de Santiago Wanderers, club que lo formó.

Recordemos que, el equipo celeste, tendrá su próximo partido el domingo 19 de junio a las 18 horas en Concepción, donde visitará a Fernández Vial en su estreno por Copa Chile 2022. La vuelta, que aún no está fijada, se disputará el sábado 25 o domingo 26 en Rancagua.