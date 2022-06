Pasadas las 08:00 de la mañana de este miércoles se produjo un grave accidente en la comuna de Graneros, que involucró a un vehiculo particular y el Metrotren, esto en el calle Estadio con Barros Borgoño. En el cruce ferroviario que existe en el lugar

Carabineros de Graneros llegó al lugar antes señalado, verificando la colisión entre el Metrotren el que se dirigía en dirección norte y, un vehículo menor particular, el cual no se habría percatado de la proximidad del tren, el que lo impacta y, por alcance choca dos vehículos que lo antecedían, no registrándose personas lesionados.

Al revisar la documentación de los conductores, todos estaban al día, mientras que los pasajeros del Metrotren debieron esperar para realizar transbordo a otra máquina. Los conductores estaban con alcotest normal, dando cuenta del hecho al Juzgado de Policía Local por los daños en la colisión.

Dato importante es que en el lugar había una persona que realizaba las labores de banderillera quien adujo que no fue avisada de la proximidad del tren, lo que hizo que no cortara el tránsito vehicular en el cruce. Finalmente la emergencia sólo dejó daños materiales.