Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Es momento de apartarse hasta que las cosas estén más calmadas en tu hogar; debes esforzarte en organizar los asuntos familiares para que no alcancen estas situaciones de tensión. Los astros te ayudarán en todo lo relacionado con los estudios.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

La inmediatez con la que vas a resolver las cosas te sorprenderá sobre todo a ti. No dejarás que un problema se cruce con otro, antes de saber el final ya habrás encontrar una solución para la totalidad del mismo. Alguien de tu familia precisa compañía y ayuda.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Las relaciones en pareja entran en una etapa de gran afinidad y comprensión, intenta evitar discusiones tontas que son producto de otras preocupaciones o del exceso de trabajo. Las flores te traerán suerte,

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Aprovecha la bonanza del momento, y no se te ocurra dudar de lo que quieres ni, sobre todo, de tus capacidades para hacerlo posible. En tu mano está conseguir lo que persigues, sólo te falta una dosis extra de voluntad para alcanzarlo.

LEO (23 julio – 22 agosto).

No demores más la puesta a punto de tu organismo. La vida sana, un poco de deporte y, sobre todo, la eliminación de hábitos nocivos, te proporcionarán la vía de escape que necesitas. Verás que no es tan difícil…

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

La faceta más autoritaria de tu carácter puede salir a relucir hoy, sobre todo si tienes a tu cargo un grupo de personas, pero, pese a las críticas, la mayoría convendrán finalmente en que en ocasiones es necesario poner orden para conseguir los objetivos.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Los asuntos familiares serán una prioridad en tu vida en los próximos días. Te implicarás mucho en la resolución de los problemas domésticos y en todo lo relacionado con el hogar. En el ámbito profesional, terminarás trabajos que tenías pendientes.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Nubarrones en el terreno sentimental te van a hacer pasar un día un poco desequilibrado. Tu pareja podría proponerte un cambio en vuestra relación que tu no esperabas, por lo tanto no te precipites y piénsatelo bien antes de hablar.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Controla tus reacciones y no tengas palabras inapropiadas con tus compañeros de trabajo, sobre todo si estás empezando con nuevas tareas. Aunque te parezca raro, algunos compañeros te dan consejos por el bien de la empresa, pero también por el tuyo.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

El trabajo tenderá a incrementarse en estos días de cara a la nueva temporada. Tal vez no tengas más remedio que dedicarle más horas de las habituales, pero la recompensa te llegará en forma de mejores ingresos.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Aunque en familia no compartas momentos muy felices, tendrás experiencias muy valiosas que te sacarán de ese apacible mundo y te darán otra visión de las cosas. La salud, no obstante, te aconseja no cometer excesos en la mesa.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Necesitas un poco de aire fresco, comenzarás a darte cuenta de que en estos momentos se espera de ti un en foque novedoso de las cosas que llevas entre manos, y puede que no te hayas a actualizado lo suficiente. Alguien a tu lado te echará un cable.