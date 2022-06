Para abrir espacios de trabajo en conjunto, la Seremi del Trabajo, Doris Rodríguez, sostuvo una reunión y visita a la compañía ME Elecmetal en Rancagua, junto a sus colaboradores y representantes de sus sindicatos.

​“ME Elecmetal es la primera empresa grande que visitamos en la región”, anunció la autoridad al ser recibida por Rodrigo Ogalde, Gerente Gestión de Personas ME Elecmetal Sudamérica, quien a su vez presentó la forma en que ME Elecmetal sus valores y productos, enfocados en una visión sustentable puesta en el futuro. “Trabajar en conjunto con el gobierno, a través de una alianza, es muy positivo, y finalmente redunda en que podamos hacer cosas muy buenas para la gente”, expresó Ogalde, tras la cita. Durante la reunión, estuvo presente también, José Pablo Domínguez, Gerente General ME Elecmetal Sudamérica, quien saludó a la autoridad regional.

La autoridad regional invitó a los presentes a participar en las iniciativas que está levantando el actual gobierno y agradeció la instancia de encuentro. “Es vital establecer alianzas público-privadas. Lo que estamos haciendo es escucharnos entre todos y en conjunto establecer consensos para que los cambios que buscamos lo logremos con el máximo acuerdo”. Además, agregó ver en los trabajadoras y trabajadores de ME Elecmetal mucho ánimo y motivación. “Veo la forma en que se comunican. Por eso estoy contenta, sabiendo que están haciendo bien las cosas, es una empresa ejemplo”, finalizó.