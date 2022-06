Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Por mucha polémica que creen algunas de tus decisiones, tienes una coraza perfecta: el trabajo te va estupendamente y tus sentimientos de pareja se encuentran en un momento agradable de comprensión y armonía.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Decidirás dedicar tu tiempo libre a tus amistades más queridas, sin cortapisas de tiempo ni lugar, si esto último es posible. El caso es que aplaces las obligaciones más latosas y disfrutes plenamente de este fin de semana.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

No encontrarás lo que realmente deseas hacer. Parece que todo se te pone cuesta arriba y los problemas aparecen por cada esquina que doblas. Encontrarás a alguien que entienda tu situación y no te pida explicaciones de tu carácter.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Tu mente no estará muy despierta en el día de hoy y te costará encontrar palabras, hilar frases o dar con el gesto adecuado. No tendrás que enfrentarte a ninguna situación delicada, así que déjate llevar por este aletargamiento y no hagas grandes esfuerzos para superarlo.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Momento óptimo para exponer planes en el trabajo que supongan un plus a tu tarea o para obtener beneficios económicos procedentes de los negocios. No te perjudiques a ti mismo desconfiando de algunos proyectos que mantienes en la cabeza.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

No te precipites, respira hondo, tómate tu tiempo y dedica el espacio necesario para todas esas ideas brillantes que en estos momentos pugnan por salir de tu ajetreada cabeza. Si tienes paciencia, el resultado será, a la postre, mucho más satisfactorio.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

No dejes que te atenace la culpa por errores recientes, las cosas no son siempre de color blanco o negro y lo tienes bien sabido de otras experiencias. Lo pasado, pasado está, y tienes muchas más cosas en las que dedicar todo tu esfuerzo e inteligencia.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Te sentirás especialmente reconfortado pese a las complicaciones que te surgirán en esta jornada, porque tu pareja y tus amigos se desvivirán por ayudarte, y te darás cuenta de que, aunque andes corto de dinero, cuentas con un importante capital humano.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Deberías probar con nuevas experiencias que pongan un poco de pimienta a tu relación de pareja. En general, las cosas nuevas te darán un impulso vital muy relevante en estos momentos de tu vida en los que Mercurio ronda por tu signo.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

La suerte puede tocarte en lo económico. Buen momento para las asociaciones de tipo productivo, tal vez para entrar moderadamente en los juegos de azar. En general, la jornada se presenta excelente en lo monetario.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Trata de llegar a un entendimiento con tu pareja, porque es un buen día para enfrentarte a tus responsabilidades hogareñas. Puede que sientas deseos de realizar un viaje de placer, pero todavía no ha llegado el momento.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Noticias, informaciones que captes a tu alrededor y simples casualidades te darán hoy la clave para seguir por el camino correcto en los asuntos económicos que más te interesan. Si tienes pareja, no dudes en consultarle, porque su punto de vista será perfecto.