En paralelo, este año, la entidad gubernamental espera dar por finalizadas nueve obras que entregarían 780 cupos en la región.

Por: Gisella Abarca.

En abril del año 2017 inició sus obras el Jardín Infantil Santa María de Machalí, en agosto del mismo año se dio el vamos a las obras del Jardín Infantil de Villa Los Torunos en Graneros, al igual que el Jardín Infantil Parral de Purén de Coltauco. En septiembre del mismo año, lo hizo el Jardín Infantil Miraflores de Chimbarongo y el Jardín Infantil San José de Codegua. Mientras que en octubre del 2017 comenzó la construcción del Jardín Infantil Lomas de San Isidro de Peralillo. Un año antes había comenzado sus obras el Jardín Infantil Arturo Pérez Canto de Las Cabras.

Pero ¿qué tienen en común estos jardines infantiles?, se trata de siete establecimientos educacionales que han esperado más de cinco años para ver sus puertas abiertas, ya que se encuentran con sus obras paralizadas al estar con Término Anticipado de Contrato (TAC) luego de incumplimientos por parte de las empresas constructoras, informaron desde la Junta Nacional de Jardines Infantiles de O’Higgins.

Estas siete futuras entidades educacionales forman parte del Programa de Ampliación de Cobertura de la institución del periodo que comprende los años 2014 a 2019, los que entregarán 528 cupos a niños y niñas de O’Higgins una vez que entren en funcionamiento.

Recordemos que a fines de 2018 estaba presupuestado el debut del programa “Más salas cunas y jardines para Chile”, impulsados durante el gobierno de Michelle Bachelet que comenzó a ejecutarse en el año 2014; no obstante, a varios años del inicio de esa buena intención en que debieran haber más y mejores jardines y salas cunas destinados a la educación de preescolares; algunos de ellos aún se encuentran pendientes en nuestra región.

PORCENTAJES DE AVANCE EN OBRAS

En lo que se refiere al Jardín Santa María de Machalí “aquí tenemos malas noticias, porque se fue a Término Anticipado de Contrato por segunda vez en marzo de este año. Tiene un 80,48% de avance, falta todas las partidas en el interior”, indicó la directora (s) Junji, Marisel Hernández Beiza.

La situación del Jardín Infantil Villa Los Torunos de Graneros es similar al establecimiento educativo anterior, ya que “está con Término Anticipado de Contrato de abril de este año, quedó con un 99,19% de avance de obras por segunda vez”, dijo Hernández.

Realidad a la que se suma el Jardín Infantil Lomas de San Isidro de Peralillo que está casi terminado al presentar un 99,91% de avance en sus obras; no obstante, a fines de abril de este año, al igual que los dos establecimientos nombrado anteriormente, se fue a Término Anticipado de Contrato (TAC).

Similar situación en su construcción presenta el Jardín Infantil San José de Codegua que cuenta con un 99,50% de avance en sus obras, pero que se mantiene con TAC desde enero del 2019.

A esta realidad se suma el Jardín Parral de Purén de Coltauco que tiene un 99,94% en su construcción pero de noviembre del 2018 se mantiene con sus obras paralizadas al estar con TAC.

Ya con gran parte de su construcción realizada está el Jardín Infantil Miraflores de Chimbarongo que tiene un avance físico del 94,52% pero que al igual que el anterior, de noviembre de 2018 se mantiene con TAC.

Por su parte, el Jardín Infantil Arturo Pérez Canto de Las Cabras que como lo dijimos anteriormente fue el primero en iniciar su construcción el 2016, cuenta con un 67,83% de avance en sus obras, pero está con Término Anticipado de Contrato por segunda vez desde mayo de 2021 “ya pasamos con un proceso de licitación que se declaró desierta, porque llegó una sola empresa que no cumplía con las bases del contrato. Ahora se está evaluando poder hacer un trato directo para poder dar término prontamente” indicó el Encargado de Construcción y Mantención de Espacios Educativos, Raúl Ossa Hernández.

TRABAJANDO PARA RELICITAR

“Es una situación de la que nos preocupa y ocupa. Cuando un jardín infantil tiene Término Anticipado de Contrato viene un proceso administrativo interno que tiene que ver con liquidación de contratos y de ahí todo un proceso de visitar las unidades, visualizar cuáles fueron las partidas ejecutadas y cuáles no, realizar las reevaluaciones y solicitar los recursos para poder nuevamente relicitarlos”, indicó la directora (s) Junji, Marisel Hernández Beiza.

En tanto, el encargado de la Unidad de Construcción y Mantención de Espacios Educativos, Raúl Ossa Hernández, detalló que el término de contrato se produjo por el mal manejo de las empresas encargadas de la construcción “Se han ejecutado diversas irregularidades que recaen sobre las empresas constructoras incurriendo en faltas en lo que está contratado. Eso deriva a que se determine un Término Anticipado de Contrato”, precisó.

Ossa añadió que actualmente están en un proceso detallado para llamar a una nueva licitación y evitar caer nuevamente en una situación parecida a la actual “Debemos hacer cruce de la información, verificar lo que está en los itemizado pagados v/s lo que está ejecutado en obras, se hace un análisis y posteriormente viene la liquidación del contrato. Una vez que se hace este cruce de información, se evalúa si los dineros que están disponibles alcanzan para hacer la nueva licitación o se tiene que reevaluar el proyecto. Una vez que ya está ese proceso, se define si hay que reevaluarlo, ingresar nuevamente todo el expediente para obtener recursos y posteriormente llamar a licitación”, detalló.

El profesional de Junji añadió “Este proceso lo estamos llevando a cabo para que no nos vuelva a ocurrir lo que nos ha pasado con obras que en la reevaluación vuelven a irse a Término Anticipado como Villa Los Torunos de Graneros, Santa María de Machalí que es segunda vez que se va a TAC”, puntualizó. Como ya lo indicamos a esta situación se le suman el Jardín Infantil Arturo Pérez Canto de Las Cabras y Lomas de San Isidro de Peralillo.

Por sus parte, la directora (s) Junji, Marisel Hernández añadió “Dejar en claro que los jardines con TAC están resguardados, hay ITOs visitando, no es algo que nos hemos olvidado, no hay obras abandonadas, están todos resguardados con guardias ante robos y el equipo de construcción va a visitarlos permanentemente”, servicios de seguridad que en el año 2019 significó un gasto presupuestario de “alrededor de 430 millones de pesos”, indicó la Diputada Natalia Romero (Ver recuadro).

A estos cuidados, agrega Hérnádez Beiza, se le suma el programa ‘Somos Vecinos’ de la entidad estatal que tiene como objetivo informar y explicar las razones de los proyectos “Se mantiene informada a la comunidad. Ahora tenemos proyectados un Somos Vecinos para Villa Santa María para dar cuenta de la situación”, adelantó.

Consultados respecto si existe alguna fecha estimada para retomar obras en estos jardines infantiles con Término Anticipado de Contrato, desde la entidad educacional especialista en primera infancia indicaron que para el Jardín Infantil Arturo Pérez Canto de Las Cabras y para el Jardín Infantil Lomas de San Isidro de Peralillo será en septiembre de este año, octubre de este año será para el Jardín Infantil San José de Codegua; en tanto, para el Jardín Infantil Santa María de Machalí será en diciembre de este 2022.

Por su parte, el Jardín Infantil Parral de Purén de Coltauco retomará sus obras en enero del 2023, al igual que el Jardín Infantil Miraflores de Chimbarongo y el Jardín Infantil de Villa Los Torunos en Graneros.

JARDINES PARA LA REGION

En la región la Junta Nacional de Jardines Infantiles trabaja a toda máquina para sacar adelante esta necesidad educativa que va en directo beneficio de la primera infancia, asegura la directora (s) Junji, Marisel Hernández “Tenemos el mandato de políticas públicas de terminar los jardines infantiles, entregar la educación, para eso hemos sido mandatados para aperturar los jardines y que los niños de distintos sectores que están con TAC puedan contar con la educación”.

En esta línea, indicó Hernández que en marzo de este año se realizó la inauguración de cuatro jardines infantiles: Manuel Ford de San Vicente (48 cupos), Mil Sonrisas de Rancagua (192 cupos), Nuevo Amanecer de Graneros (144 cupos) y Primavera de Colores de Rengo (96 cupos).

“Esto ha sido muy bien recibido tanto por las familias, apoderados, para los niños y niñas, equipos educativos y para las autoridades, ha sido importante la apertura e inicio de estos jardines infantiles. Cabe destacar que el Nuevo Amanecer (Graneros) es un jardín que inició funcionamiento en septiembre del 2019 pero dado el estallido social y pandemia se inauguró en marzo del 2022”, aclaró Hernández.

Además, la repartición pública de la primera infancia en O’Higgins en su cartera cuenta con nueve construcciones que espera dar por finalizadas este 2022, los que entregarían 780 cupos en total para niños y niñas de la región adelantó Hernández “Para el segundo semestre de este año, tenemos proyectados y, esperamos que así sea, la apertura de la Sala Cuna Manzanar de Rancagua, el Jardín Infantil Raúl Silva Henríquez de Rancagua, Jardín Infantil Baquedano de Rancagua y Jardín Infantil Santa Rosa de Pelequén de Malloa, estos cuatro jardines serían para el segundo semestre

En esta línea la directora (s) de Junji añadió “y esperamos terminar obras (este año) en el Jardín Infantil Villa Araucaria de Rancagua y Jardín Infantil Antonio Zúñiga de Peumo, Jardín Infantil Costa del Sol de Rancagua, Jardín Infantil Lomas de Machalí y Jardín Infantil Peuco de Mostazal”, detalló.

En resumen 4 obras terminadas que se encuentran en proceso de recepción que serán abiertas el segundo semestre que entregarán 300 cupos a niños y niñas, a esto se suman los 5 jardines de los que se espera terminen sus obras el segundo semestre de este año y que darán 480 cupos; y los 7 jardines infantiles que actualmente se encuentran con sus obras paralizadas y que en los próximos meses esperan retomar sus construcciones, los que una vez finalizados darán 528 cupos: 16 jardines que entregarán 1.308 cupos a niños y niñas de la región.

De este modo queda de manifiesto que la Junta Nacional de Jardines Infantiles está presente en las 33 comunas de la región con 29 jardines de administración directa y 80 jardines alternativos para los niños de O´Higgins.

Diputada Natalia Romero, integrante de la Comisión de Familia del Congreso:

“No se avizora que prontamente se vaya a continuar con su construcción y posterior finalización”

Preocupada por la situación en que siete jardines de nuestra zona se encuentran con sus obras paralizadas se encuentra la diputada Natalia Romero que pertenece a la Comisión de Familia del Congreso donde se abordan temas de primera infancia, quien expuso “Lamentablemente hoy en nuestra Región de O’Higgins estamos viviendo los males asociados a una mala descentralización y a una falta de rigor por parte de la administración del Estado. Y esto es aún más lamentable cuando dicha falta de prolijidad afecta a la primera infancia; es decir, a nuestro niños y niñas, quienes debiesen ser la primera prioridad tanto para el Estado”.

La parlamentaria añadió diciendo “Me refiero a lo que está sucediendo con la JUNJI regional, que ha incurrido en faltas de servicio y gestión, como también de una clara indiferencia respecto al éxito de los objetivos asociados a su Programa de Ampliación de Cobertura del periodo que comprende los años 2014 a 2019, el cual a todas luces ha presentado en su implementación, agujeros presupuestarios y ha impedido que -a la fecha- alrededor de 1.350 niños y niñas hayan podido acceder a un jardín infantil, y, por tanto, a la educación parvularia fundamental para su desarrollo”, remarcó.

La jurista reveló falta de probidad en el uso de recursos públicos por la repartición pública “Estos 7 establecimientos presentan actualmente el desarrollo de sus obras paralizados y consecuentemente sin finalizar, impidiendo así su inauguración debido al término anticipado de los contratos de obras. Respecto de estas salas cuna y jardines infantiles, y en particular, los de mi distrito; es decir, Los Torunos de Graneros; Villa Santa María de Machalí; Parral de Purén de Coltauco, y San José de Codegua, según un informe de Contraloría del año 2020, en estos casos existió un grave atraso entre la constatación del abandono de obras por parte de las empresas contratistas y el Término Anticipado de Contratos, no efectuándose además las correspondientes liquidaciones de estos. En algunos casos la JUNJI se excusó informando que se había vuelto a recontratar el servicio de obras para su finalización. No obstante, desde el año 2020 ninguna de estos ha concluido en la práctica, lo cual agrava aún más la falta de probidad en el manejo de recursos públicos, como también desde el punto de vista del bien común”, insistiendo la parlamentaria en la necesidad de finalizar la construcción de los jardines.

Respecto de las salas cunas y jardines infantiles de Miraflores y Arturo Pérez Canto, indicó la diputada Natalia Romero “más allá de la información entregada por la ciudadanía, y la respuesta de la JUNJI a un oficio enviado por nuestro equipo parlamentario, no poseemos mayores antecedentes, solo podemos decir que, respecto al primero (Miraflores), el avance físico ha sido del 94,52% y del segundo (Arturo Pérez Canto) de un 36,25%, y que al igual que el resto no se avizora que prontamente se vaya a continuar con su construcción y posterior finalización”, llamando a los responsables a destrabar la situación administrativa y dar pronto término a las obras.

“Esta situación se agrava si consideramos que a pesar de las paralizaciones actuales esto no ha significado un término de gastos presupuestarios, puesto que debido a que existen bienes y materiales de construcción en los terrenos JUNJI, se ha necesitado hacer uso de servicios de seguridad, los cuales en el pasado han significado para estos y otros casos un gasto presupuestario que ascendió para el año 2019 a alrededor de 430 millones de pesos”

Es por esto que la parlamentaria entre las gestiones que le competen para esclarecer responsabilidades administrativas ante tal situación enviará un oficio a Contraloría “para esclarecer si se cobraron y cuántas boletas de garantías se cobraron y así como saber cuánto es el perjuicio que ha tenido el Estado con esta problemática. Además, solicitar audiencias con el Ministerio de Desarrollo Social para visibilizar esta situación”.

Gobernador Regional, Pablo Silva:

“Quedamos a la espera de que Junji nos oficie la información respectiva. A la fecha todavía no la recibimos”

Con la finalidad de agilizar los procesos que permitan avanzar en una mayor y mejor cobertura educacional de los niños de O’Higgins, el pasado mes de mayo el Gobernador Regional Pablo Silva encabezó una mesa de trabajo con ese objetivo, donde estuvo la consejera regional Liva Rojas, la diputada Natalia Romero y la Directora (s) Regional de la Junji, Maricel Hernández.

Tras la instancia de trabajo en que se analizaron todos los proyectos que están en carpeta a nivel regional, el Gobernador Regional manifestó su preocupación por la gran cantidad de proyectos que están paralizadas sus obras.

Consultado respecto al tema en que aún se mantienen 7 jardines infantiles con Término Anticipado de Obras, el Gobernador Regional expuso “En la reunión de fines de mayo señalé mi disposición para generar espacios de trabajo colaborativo que permitan destrabar los problemas administrativos y financieros y así reactivar las obras y poder terminarlas lo antes posible. Por lo tanto, quedamos a la espera de que Junji nos oficie la información respectiva. A la fecha todavía no recibimos esa información. No obstante, nuestro equipo técnico se está coordinando con la Junji para acelerar al máximo dicho proceso. De nuestra parte se encuentra toda nuestra disposición y ganas de aportar e impulsar el trabajo de la Junji y, sobre todo, aumentar los cupos y la calidad de las niñas y niños de la Región de O’Higgins”, indicó.