Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

No deberías impacientarte por cosas que no dependen de ti en absoluto, solamente te corresponde esperar y estar atento a la jugada, por si puedes ayudar en algo. Piensa que en breve estarás disfrutando de la situación.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Te encontrarás a gusto solo y no tendrás el cuerpo para muchas fiestas. Las reuniones de grupo y los trabajos que requieran actividad multitudinaria te repelerán y no será capaz de comunicarte con los que tienes alrededor. Quieres cambiar algo en tu vida, pero no sabes qué.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Sé muy cuidadoso, y no se te ocurra desvelar a nadie ese secreto sobre tu vida personal que hasta ahora habías guardado con tanto celo. Te amenazan los chismorreos y habladurías, y lo último que te hace falta es estar en el centro de ellos.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Facilidad en la comunicación con tu pareja y oportunidades varias de mostrar tus sentimientos abiertamente. Tendrás tiempo para idear la mejor manera de conquistar lo que quieres, e idearás un camino divertido y desafiante. No dejes que la pereza te impida hacer ejercicio.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Evita a toda costa que el horripilante fantasma de la rutina contamine el ambiente de relación de pareja. Es el peor enemigo que podríais buscaros; un poco de voluntad e imaginación por vuestra parte contribuirá a evitar males mayores.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Si tienes pareja, ahora vas a entrar en una nueva etapa en la que la nota predominante será la armonía, Esto, por supuesto, tendrá un reflejo en todos los demás órdenes de tu vida: tanto en lo que respecta a la salud, como en la relación con tus compañeros y amigos.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Controla un poco tu vida. Tu cuerpo se resiente del exceso de trabajo. Las salidas por la noche, las comidas abundantes y la bebida excesiva están dando sus frutos y ya no son sólo esos kilos de más, es también el cansancio y los problemas digestivos.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Se avecinan grandes cambios en el ámbito laboral, pero no te conviene significarte. Las circunstancias pueden obligarte a hacer cosas que no te imaginabas, pero te servirán de mucho para un mejor futuro laboral. Aguanta el tipo.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

No quieras seguir poniendo puertas al campo, tienes que enfrentarte a la realidad, ahora que has visto que algo no está suficientemente claro en tu hogar; es el momento de abrir los ojos y enfrentarse a la realidad.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Posiblemente hayas tenido algo desatendidos a la pareja y la familia en los últimos días, y alguien puede echártelo en cara hoy, una buena ocasión para reflexionar sobre la importancia de ciertos sentimientos.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Las relaciones en pareja entran en una etapa de gran afinidad y comprensión, intenta evitar discusiones tontas que son producto de otras preocupaciones o del exceso de trabajo. Las flores te traerán suerte en este terreno.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Procura mantener tu cuerpo y tu mente ocupados; lo de tomarse algún que otro día de descanso es estupendo, pero abusar de ello puede resultar fatal. Que no te dominen la abulia y la apatía, administra tu tiempo libre con inteligencia, y no lo desperdicies.