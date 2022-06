Por: Julio César Moreira

La historia de “Pantuflita”- nuestra protagonista-nos permitirá aprender que la adopción de mascotas tiene varias “patitas”.

La primera: Alguien que la adopte y la ame. Nacho se encarga de esta fase.

La segunda: Una institución que la entregue en adopción: Ese rol lo cumplen los Hogares Temporales.

La tercera: Un hogar que la acoja, la cuide y alimente. El de mi familia.

Y la cuarta: Tips para mejorar la relación entre Pantuflita y sus guardadores. A cargo de una médico veterinaria.

En este reportaje, cada uno entrega su experiencia y expertiz.

Conozcámosles.

Nacho adoptó una “Pantuflita”

¡Hola!, soy Nacho y les voy a contar cómo me encontré con mi perrita y cómo decidí adoptarla:

Por redes sociales me enteré de que una amiga estaba dando en adopción a 3 perritos: Pantuflita, Peter y Arrocito.

Pantuflita estaba en la primera foto de la publicación y era la única hembra del grupo.

Recordé, en ese momento, haber leído algo sobre cómo las hembras son menos adoptadas que los machos, y menos aún, por ser negritas.

Algo de su mirada a la cámara y su forma de dormir- desparramada y en total relajo-, me terminó de convencer al instante.

Me contacté con Valeska, quién estaba cuidando al grupo y organizando la adopción. Me contó de cuál sería el tamaño aproximado de la Pantuflita, de cómo era su personalidad. También me comentó que había otros interesados. Dijo que ese mismo día iban a visitarla otras personas, para adoptarla. Quedé atento a su respuesta, que debería darla durante la tarde. Pero los interesados se tomaron el día para pensarlo.

Finalmente desistieron. Simplemente no la quisieron.

El hecho de que la hayan rechazado, me hizo quererla tanto más. Y ahora era sólo un tema de ejecución.

Una vez le confirmé mi interés, Valeska me envió el primer formulario de adopción, con preguntas respecto a si vivimos en una casa o un departamento, si tenemos un patio para ella, si estudiamos o trabajamos, si podemos costear su salud y alimentación. Se me consultaba por mi compromiso con la adopción responsable y dar la seguridad de que Pantuflita tendría cariño. Todo esto la hizo decidir por entregármela a mí.

Ya todo listo, era cosa de comprar un canil de transporte y partir a buscar a Pantuflita.

Así lo hice.

De Rancagua a Estación Central, Línea 1 a Línea 5, Estación Pedrero y el punto de encuentro con Valeska y Pantuflita.

A las seis en punto ya tenía a Pantuflita, de dos meses, en mis brazos. Cargo, además una bolsita con comida para dos semanas y su osito favorito, rumbo a Rancagua.

Había perdido la tarjeta de metrotrén y la única manera que tenía de llegar a Rancagua, con Pantuflita, era comprar un pasaje de bus en Pullman. Tristemente es la única empresa de buses que ofrece un servicio para viajar con mascotas.

Con Pantuflita en su canil partimos a la que sería su nuevo hogar. Viajó muy cómoda, acostada sobre mi polerón, segura en su canil; mitad mirando por la ventana, mitad durmiendo.

Cada día hay menos adopciones; según rescatista de animalitos

A la hora de decidir, los adoptantes de perritos, generalmente eligen a los machos, de colores “claritos” y de raza pequeña, afirma Carmen Miranda, presidenta de la Agrupación “Corazón Animal”, de Rancagua.

Ella y su institución llevan más de 10 años, recogiendo animalitos de la calle

y colocándolos en hogares seguros. Su experiencia le indica que, cada día hay menos interés en adoptar. Su principal objetivo es esterilizar hembras, para disminuir el maltrato y el abandono. Es la única forma, remarca.

-¿Por qué adopta la gente?-

Porque les gustan los animales y porque ya han tenido perritos antes.

-¿En qué se fijan a la hora de elegir cuál llevarse?-

Que sean de raza pequeña; de colores más claros, porque no les gustan los de color negro. Prefieren a los machos, porque las hembras se preñan.

-¿Qué requisitos piden ustedes, para darlos en adopción?-

Que ojalá no vivan en departamentos. Lo ideal que es que tengan una casa, cerrada y segura, para que los perritos no se escapen y vuelvan a la calle.

Además, pedimos que, ojalá, tengan conocimiento sobre el trato a las mascotas. Si viven en departamento, sugerimos que se lleven perritos chicos.

En otra cosa que nos fijamos, y esto no es por discriminar a las personas, es que la gente tenga los recursos para alimentarlos o llevarlos al veterinario.

Para mantener un catastro, cada adoptante debe llenar una ficha con las características de la mascota: Si es macho o hembra, color, edad y procedencia. Un documento queda en nuestro poder y el otro se lo lleva la persona adoptante. La entrega se hace siempre en una clínica veterinaria, en donde el perrito es evaluado.

Carmen aclara que toda esta labor es voluntaria y los fondos provienen de rifas y otros beneficios.

Desde hace unos años, apunta, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, implementó fondos concursables. La agrupación se ha adjudicado 5 proyectos. A su vez, la municipalidad rancagüina les ha otorgado otros aportes.

Todos los dineros se han destinado al rescate de animalitos abandonados, esterilización y rehabilitación de atropellados o heridos.

-¿Hacen seguimiento, para asegurarse de que los perritos no sean maltratados?-

Sí. Mantenemos contacto mediante Facebook o teléfono con sus dueños, cada 15 días o un mes. Pedimos fotos o vamos a verlos. Nuestra preocupación y seguimiento termina cuando la mascota está esterilizada.

Tips para criar y cuidar bien nuestro cachorro

Tener un cachorro puede ser caótico, pero también proporcionarnos sorpresas muy gratas. Para aminorar lo primero y potenciar lo último, es recomendable escuchar a los que sí saben de mascotas.

Para eso recurrimos a Carol Sepúlveda, médico veterinaria, que nos entregó algunos tips clarísimos y muy pedagógicos que mejorarán la vida de nuestro cachorro y su convivencia con nosotros.

El entorno nuevo puede asustar al recién llegado. Por eso, hay que sociabilizarlo lentamente, para que se sienta seguro y adaptado.

Debe ser presentado ante los animalitos ya existentes en el hogar. Se trata de un proceso controlado y observado, que eviten agresiones por temas de territorialidad. En la primera semana no se los debe dejar solo.

Hay que crearle rutinas de juego y paseos, para combatir el estrés y liberar energías.

Ser cuidadosos con los objetos que estén a su alcance, porque no puede controlar el impulso de morderlo todo. Aislarlo de artefactos eléctricos y otros, porque o los rompe o se hace daño. Estas conductas se aminoran con juegos y paseos (ojalá después de la tercera vacuna octuple o sextuple). Le sirven para sociabilizar y liberar energía.

Habilitarle un espacio para su cama. En los primeros días debe estar cerca nuestro, para que se sienta seguro y supervisado. Si llora mucho, sólo hay que cobijarlo; así entenderá que ese es su sitio de descanso.

Se lo debe alimentar 3 ó 4 veces al día, con comida para perros, en pocillos y bebederos propios. Otro alimento podría intoxicarlo u originarle problemas digestivos. Le hace mal la carne aliñada, el asado, los chocolates, la cebolla o el ajo, entre otros.

Siempre hay que premiar las conductas positivas. Especialmente las que le ayuden a no morder demasiado, o a tener un lugar fijo donde orinar o hacer sus deposiciones.

Es fundamental informarse sobre los cuidados básicos y controles veterinarios (vacunas, desparatizaciones o alimentación), para entregar a nuestras mascotas bienestar y hartos y cálidos años de vida en familia, aconseja Carol Sepúlveda.

Ocurre cuando llega una mascota:

“Nuestra casa ya no es la misma: Doña Pantufla nos cambió todo”

Asomó su helada nariz (por qué siempre la tienen fría), por la rejilla de su canil. Me observó detenidamente. Lo mismo hizo con el resto de la familia.

Supe o intuí, que esa mirada tierna y pueril nos iba a cambiar todo y a todos. Que, a partir de su llegada, esta familia ya no sería la misma. Que terminaríamos pareciéndonos más a ella, que ella a nosotros.

No me equivoqué.

Con sus alocados meneos de cola, sus lengüetazos en la cara (para despertarnos), la costumbre de mordernos y- por sobre todo- sus fechorías, ha “redactado” las nuevas normas y reglas que rigen la vida de los Moreira Vásquez.

Lo primero que aprendí es que estaba equivocado en el formato de mi jardín.

Pantufla sostiene que los hoyos aportan a la belleza de las flores. Le dan otra estética. La profundidad de los forados, depende de la potencia de sus patas y de su hociquito. En su afán de colaborarme, algunas veces ejecuta trabajos de poda; cercenando algunas ramas. En el paroxismo de su se creatividad, arranca de raíz una planta o arbusto.

Cuando termina de “jardinear”, entra a la casa. Sus patas dejan una larga estela de tierra, ramas y hojas en el piso del living, pasillo, cocina y camas. Es su forma de demostrar orgullo por la tarea cumplida.

En el patio, también ha impuesto un nuevo orden y entorno. Ya no queda pasto. Lo ha reemplazado por una fronda de juguetes que le ha traído la familia; ropa y zapatos nuestros, maderos, un dinosaurio que al morderlo emite un extraño sonido. Se suman adornos que estima no lucen bien en el living, alguna pasta dental, jabones, libros o revistas (tienen también afanes intelectuales).

Todo ello mezclado con algún hueso favorito que, al no poder esconderlo al interior de la casa (la hemos sorprendido “guardándolo ”, entre la ropa de cama, bajo los catres o los sillones del living), lo entierra, en otro hoyito, construido ahí, justo al lado de la raíz de una planta.

Mientras escribo esta nota, siento que practica uno de sus deportes favoritos: Hacer pedazos todo tipo de bolsas (afán de recicladora, seguramente) o arrastrar sus platillos, originando un regadero con su agua y comida.

A propósito de comida: Exceptuando sabores ácidos, la Pantufla come de todo. Prefiere los platos caseros, por sobre otra dieta de expertos en alimentación perruna.

No le agrada el encierro. Le carga quedar sola. Para enrostrarnos su malestar y encono, el otro día volvió “pebre” su cojín con los colores del Capo de Provincia (obsequio de mi hijo, para convertirla en hincha). Parte del relleno, no sé cómo, llegó al patio, el jardín, el comedor, los sillones y al ¡refrigerador!.

La actividad física la motiva. Y Mucho. Por las tardes y a veces muy temprano, practica atletismos con sus amigos y amigos de la villa.

Su principal deporte, de todas maneras, sigue siendo el morder. Lo ejerce en todo y en todos los que están a su alcance.

Le agradó, sobremanera, masticar las cortinas de los ventanales. No logra entender el enojo de mi esposa, por haber rasgado dos telas y hacer desaparecer su blusa favorita.

Tampoco entiende mi malestar por haber triturado mis lentes.

Pero son sus normas y sus “gracias”. Y los Moreira Vásquez nos hemos adaptado a ellas.

¿Y quién no, si la Pantufla sigue siendo tierna?

Lo es cuando nos recibe con un meneo de cola, nos abraza con sus patas cochinas, y nos entretiene con sus maldades.