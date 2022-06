Una muy buena noticia para la ciudad de Rancagua y la región de O’Higgins se conoció el fin de semana. El actual Superintendente del Cuerpo de Bomberos de la capital regional, Juan Carlos Field, fue electo como nuevo presidente nacional de la institución.

En dicha jornada se realizó la votación a nivel nacional, donde el también presidente de los voluntarios en la región del Libertador fue escogido por sus pares -por más del 60 por ciento de las preferencias- como el nuevo líder bomberil para el período 2022-2024.

Tras saber de su nuevo cargo, Field, recibió el saludo de diversas personalidades, como del delegado presidencial, Fabio López, y también de sus pares.

El electo Presidente de los bomberos de Chile, comentó a El Rancagüino que este honor pone en valor el trabajo que se ha realizado en la ciudad y la región. “Destacamos como Cuerpo de Bomberos, en la parte administrativa, de recursos, de sueños por cumplir”, dijo.

Como nueva autoridad de los voluntarios a nivel nacional lo que buscará, apuntó, es “enmendar el rumbo de Bomberos de Chile en la parte operativa”.

Junto con ello, aseguró que en esta elección interna se vivió “un verdadero ejemplo de democracia, con casi un 62 por ciento de aprobación nacional”.

Es más, con evidente emoción, expresó “un saludo a cada uno de los superintendentes de Chile que me apoyaron e indicarles a los que no me entregaron el voto de confianza, que en dos años más ese voto, cuando lo entreguen, va a ser el adecuado porque vamos a trabajar con mi equipo”.

EL EJEMPLO DE O’HIGGINS

“La región de O’Higgins se destaca a nivel nacional por su empeño, por su entusiasmo. Le deseo el mejor de los éxitos al próximo presidente regional que llegue. Viene un proyecto nuevo junto al señor gobernador junto a los Cores, que va a potenciar la renovación de máquinas por años de servicio”, manifestó Field.

Además, añadió que lo que se ha realizado en la zona buscará proyectarlo para el resto del país. “Ese modelo de gestión de la región lo vamos a plasmar en el país, que la brecha que existe entre los Cuerpos de Bomberos más pequeños en relación a los grandes sea menor, trataremos de llegar a la igualdad y a la equidad”, sostuvo.

Finalmente, Juan Carlos Field, puntualizó que “hoy el Cuerpo de Bomberos de Rancagua es querido en la región de O’Higgins, y no olviden que somos un hermano más y no uno distinto a los 32 restantes”.