Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Tu futuro más inmediato puede depender de las noticias que te lleguen hoy, pero tendrás que asumirlo con naturalidad, sin dramatismos, puede que tu vida comience a ser algo más plena, pero lo contrario tampoco será para deprimirse.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Rumores y bulos entorno a ti van a sacarte de tus casillas. Oirás comentarios que se basan en hechos equivocados y te darás cuenta de tu impotencia frente a ello, pero es cuestión de tener paciencia y no entrar a las provocaciones.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Deberías aprovechar los cambios eventuales en tu trabajo para descubrir los problemas que entorpecen tu camino hacia el pleno reconocimiento. Empléate fondo en las tareas más creativas, te dará un resultado excelente.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Esta semana que se inicia será bastante buena en general. Tan sólo puede desequilibrarte un fallo de salud, una recaída de una enfermedad mal curada o una nueva gripe. La prevención puede funcionar en este caso. Recibirás piropos de personas que nunca te han demostrado su aprecio.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Puede que el fin de semana haya tocado tu fibra más sentimental, y tus principales inquietudes estén hoy relacionadas con los asuntos amorosos. Seguramente buscarás la soledad, la distancia física y emocional que te sirva para ver las cosas con cierta perspectiva.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Si tienes un proyecto en vías de finalización, acábalo pues la influencia de los astros será muy positiva. Podrás llevar a la práctica tus ideas y suscitarás el entusiasmo a tu alrededor. En este momento gozas de una excelente salud, así que sigue cuidándote.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Tómate las cosas con más calma. En el trabajo estás muy irascible, y no debes permitir que este temperamento se traslade a las personas con las que convives. Controla las subidas de carácter o te llevarás un disgusto tras otro.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Escucharás rumores algo inquietantes en el trabajo que no debes tomarte en serio; trata de actuar con naturalidad para que no afecte a tus objetivos en la empresa. Si quieres iniciar una relación amorosa puede ser un momento propicio para lograrlo.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Buen momento en el aspecto del trabajo, especialmente si ahora estás en paro: te llegarán ofertas aparentemente inalcanzables, pero podrás comprobar que la competencia no es para tanto. Tendrás la suerte de aparecer en el momento oportuno.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

El equilibrio es la pieza fundamental que necesitas para resolver el rompecabezas que tienes en casa. No debes alterarte con las salidas de tono de tu pareja y entender que está pasando por una etapa en la que sólo necesita tu paciencia.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

No tengas reparos en decirle a tu pareja cómo te sientes, qué te inquieta y qué te hace feliz. Necesitáis mantener una comunicación más fluida y, por la parte que te toca, olvidar esos arrebatos de celos injustificados. Trata de no ser tan posesivo/a.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Tu salud puede resentirse si no pones las medidas oportunas para cuidarte. Recuerda que, para llevar adelante todos tus proyectos, que son muchos, tienes que estar a pleno rendimiento, porque no serás capaz de desarrollarlos si no estás al cien por cien.