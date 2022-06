Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

La distancia no tiene por qué ser hoy un obstáculo para conseguir objetivos o tomar decisiones. El futuro se acerca peligrosamente en algunos aspectos y te verás obligado a reconducirlo. El destino está marcado, pero tienes un margen de maniobra.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Sacarás adelante un negocio que estaba atrasado y te reportará una gran satisfacción personal y profesional. Parece que vas superando los momentos de crisis en lo sentimental. Si has cometido algún error en el pasado, será ahora cuando lo sepas con certeza.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

No te dejes llevar por comentarios capciosos con tus compañeros y evita en lo posible las habituales murmuraciones. Tus relaciones sentimentales no atraviesan su mejor momento, y es hora de iniciar diálogos para solucionar los problemas que hasta ahora no querías ver.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Trata de llegar a un entendimiento con tu pareja, porque es un buen día para enfrentarte a tus responsabilidades hogareñas. Puede que sientas deseos de realizar un viaje de placer, pero todavía no ha llegado el momento.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Se les presenta a los Leo una buena jornada en lo sentimental. Estáis muy fuertes emocionalmente y no vais a permitir que nadie os desequilibre. Para los que no tienen pareja, un encuentro con una antigua relación puede sacaros del dique seco.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Tu falta de previsión o, directamente, tu irresponsabilidad, han contribuido enormemente a que tu cuenta bancaria se acerque peligrosamente a los números rojos. Si no rectificas a tiempo, te verás obligado a pedir un préstamo.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Buen momento en el aspecto del trabajo, especialmente si ahora estás en paro: te llegarán ofertas aparentemente inalcanzables, pero podrás comprobar que la competencia no es para tanto. Tendrás la suerte de aparecer en el momento oportuno.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Posibilidades de que en los próximos días encuentres algo que realmente deseas hallar. La pérdida de un objeto ha podido simbolizar en estos días algo más que un bien material extraviado, quizá el miedo a un cambio o a la soledad.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Controla un poco tu vida. Tu cuerpo se resiente del exceso de trabajo. Las salidas por la noche, las comidas abundantes y la bebida excesiva están dando sus frutos y ya no son sólo esos kilos de más, es también el cansancio y los problemas digestivos.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Aparecerán buenas oportunidades en el terreno laboral, pero no por eso debes poner en riesgo lo que ya tienes. Juega tus bazas con inteligencia y al final quédate con lo que más te convenga, actuando siempre con honestidad.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

No te involucres en cosas que no te atañen en lo más mínimo, por muy fuerte que sea el impulso de meterte donde no te llaman. Es posible que tus opiniones sean muy interesantes, pero quizás no sea el mejor momento para exponerlas.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Si tienes pareja, sorpréndela con un gesto romántico e imaginativo. Tu sensibilidad estará especialmente activa, y además, en la dirección adecuada. A poco que te esfuerces, tu pareja estará encantada de participar en los juegos amorosos que imagines.