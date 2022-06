El próximo 23 de julio se cumplen 15 años desde que la Agrupación de Sindicatos Contratistas de Codelco (ASIC), liderados Miguel Carreño Céspedes, y de la Federación Unitaria de Trabajadores (FUTEC), encabezados por Ignacio Lira Araya, firmamos el Acuerdo Marco con Codelco Chile, tras un complejo proceso de negociación que incluyó una extensa huelga de trabajadores contratistas.

Para quienes participamos de este gran hito laboral, que benefició a cerca de 56 mil contratistas, esta fecha nos llena de orgullo porque fuimos los primeros en llegar a un gran acuerdo con la cuprífera, alcanzando beneficios que ninguna otra organización sindical logró en esta negociación.

Sin embargo, en estos días vemos con molestia cómo algunas organizaciones sindicales y dirigentes políticos del partido comunista, ecologistas verdes y la diputada Marta González se aprovechan de este logro para hacer campaña política, organizando eventos masivos, sin ningún tipo de validez, ya que no formaron parte de este proceso de negociación. Como dirigentes sindicales que cambiamos la vida y las condiciones laborales de miles de trabajadores contratistas en Codelco Chile, no aceptaremos que le mientan a la comunidad, tomando banderas que no les pertenecen. Con firmeza, decimos basta a las mentiras y aprovechamientos de los partidos políticos en el mundo sindical. ¡Nunca más!

Para que quede claro, entre ASIC y FUTEC logramos beneficios hacia nuestros trabajadores, muy superiores a los que lograron los asociados a CTC, liderados por el señor Cuevas, que recién firmaron su “acuerdito” el 1 de agosto de aquel año, con condiciones muy inferiores a las nuestras (Ver cuadros comparativos). El único logro siniestro de la CTC fue haber quemado 10 buses de transporte de trabajadores y promover actos de violencia en la movilización.

Beneficios logrados por ASIC

El Acuerdo Marco firmado con ASIC y FUTEC tuvo 13 puntos específicos, que incluyeron reajustes de remuneraciones semestrales; mejoramiento en el pago de horas extraordinarias y de gratificaciones legales; de indemnizaciones por tiempo trabajado, incluso a aquellos trabajadores que no estaban protegidos por la ley; seguro de vida e invalidez total y seguro complementario de salud, con una cobertura de 500 UF para el grupo familiar del contratista.

Además, Codelco y las empresas contratistas se comprometieron a crear un fondo de becas de educación superior para hijos de trabajadores contratistas, al cual la Corporación comprometió un aporte equivalente a 2 mil becas de $500 mil cada una. En materia de trabajos pesados, la cuprífera brindó apoyo técnico para facilitar la aplicación de la ley y resguardar los derechos de los trabajadores.

Sobre el pago de días no trabajados, el acuerdo estableció que Codelco velaba por el respeto a las remuneraciones a aquellos que no pudieron asistir a sus labores por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas. En los casos que no fue así, se buscaron formas para que el trabajador pudiese compensar los días no trabajados, a través de horas extras u otros mecanismos, sin que significaran descuentos en sus ingresos.

Sobre los despidos, la empresa minera estatal veló porque se revisara caso a caso la situación de los trabajadores despedidos, exceptuando quienes fueron sometidos a procesos y/o formalizadas por actos violentistas o sancionados por la ley.

Mientras que, en materia de incentivo de productividad, el acuerdo estableció un pago variable asociado a productividad a contar de 2008, el que ascendió a 500 mil pesos si se cumplían factores asociados a la asistencia y al cumplimiento de metas de los respectivos contratos.

Para el 2007, año que se firmó el Acuerdo Marco, se incluyó, por única vez, un incentivo de productividad que ascendió a $450.000, sujeto a cumplimiento mínimo de asistencia de 97% desde la fecha de firma del acuerdo hasta el 31 de diciembre de 2007. Este beneficio se canceló a través de las empresas contratistas mediante un anticipo de $250.000 y un saldo de $200.000 una vez terminado el año. Asimismo, a los trabajadores se les asignó un bono anual de $100.000 por “pórtate bien”.

Respecto de los beneficios, reiteramos con claridad: “Fue un momento muy importante para los trabajadores contratistas, porque jamás de los jamases habíamos podido conseguir becas para nuestros hijos, ni bonos de productividad. Estamos muy orgullosos de los beneficios que logramos para trabajadores al firmar primeros el Acuerdo Marco con Codelco Chile”.