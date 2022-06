Con motivo de cumplirse 60 años del Campeonato Mundial de Fútbol del año 1962, he decidido escribir algunos recuerdos de las Subsede Rancagua.

Quisiera partir con la Clasificación de las Selecciones que integraban el grupo 4. Habían clasificado Argentina, Inglaterra y Hungrìa . El cuarto puesto se encontraba vacante pues se esperaba el resultado del partido que debían jugar Francia con Bulgaria, partido a jugarse en el estadio San Siro de Milan. Todo el mundo daba por ganador a Francia . En la ciudad de Rancagua se preparaban para recibir a los franceses, este partido se jugo en el mes de diciembre de 1961, y lo ganaron los Bùlgaros 1×0, con gol de Kovachev. Fue un verdadero golpe a la cátedra.

Los encuentros jugados en esta Sedes, arrojaron los siguientes resultados. Argentina venció a Bulgaria 1×0. Hungrìa ganó 2×1 a Inglaterra. Hungrìa le ganó 6 a 1 a Bulgaria , Inglaterra venció 3×1 a Argentina, Inglaterra empató 0a 0 con Bulgaria. El último partido jugado en esta Subsede, fue Checoslovaquia 1 Hungrìa 0 .

Entre los datos destacados de los partidos jugados en Rancagua, debemos señalar los siguientes: el primer gol del mundial se marco a los 4 minutos, Facundo venció al arquero Búlgaro Naidelov , en el encuentro jugado entre Argentina con Bulgaria. El gol mas rápido del mundial ocurrió en el partido entre Hungrìa y Bulgaria. Al minuto de juego, marco Florián Albert para el equipo Húngaro . Pero lo mas importante es que el partido entre Hungrìa e Inglaterra fue considerado por los Periodistas el mejor partido del Mundial, en dicho encuentro el balón salió muy pocas veces de la cancha, pese al estado de ella pues había llovido hasta antes de empezar el partido.

Figuras destacadas por citar algunos se encuentran Florián Albert de Hungrìa , Bobby Chalton de Inglaterra, Silvio Marzolini de Argentina . Naidelov de Bulgaria y Scroif Portero de Checoslovaquia.

En lo Social cabe recordar la Inauguración de la Subsede Rancagua, fue en la Plaza de los Héroes al mediodía con presencia de las Autoridades y con los jugadores de cada uno de los equipos participantes. Se entonaron los Himnos Patrios, . La Plaza se encontraba repleta de gente y tuve el privilegio de estar presente.

A propósito de la Plaza de los Héroes, todos los días a las siete de la tarde, había Retreta, por parte del Grupo de ingenieros Membrillar. Se encontraba iluminada con luces de colores.

Cabe destacar también Desfile de Carros Alegóricos, representando a cada uno de los países partipantes.

Hubo elección de Reinas, en fallo dividido, fue elegida Lulú Wirt, derroto a otra de las bellezas Rancagüinas de la época, Maricarmen Melero.

Una de las anécdotas mas recordadas, fue lo que ocurrió en el sector boletería del Estadio Braden por Calle Almanza. Fue con motivo del partido inaugural de Argentina con Bulgaria. Había un montón de gente que no podía ingresar al estadio, porque carecían de medios económicos, . En un momento llegó un auto último modelo, y se bajo un Señor Argentino, muy elegante y preguntó quienes no tenían entrada. La mayoría respondió no tenemos, y el Señor saco de su bolsillo dos talonarios y comenzó a repartir gratuitamente las entradas. Uno de los beneficiados le pregunto quién era y el le respondió, soy dueño de la Craisler de Argentina.

Al finalizar estas rememoranzas , corresponde recordar que el Diario El Rancagüino, cubrió el mundial, en forma permanente, con dos ediciones los días de partido. La verdadera Historia del Mundial Subsede Rancagua, esta precisamente en el diario El Rancagüino de la época.

ALFREDO TOMASEVIC ALVÀREZ

ABOGADO