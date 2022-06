Por: Fernando Ávila F.

Debido a los hechos delictuales que han ocurrido en las últimas semanas en la comuna de Rengo, el alcalde, Carlos Soto, ha dado a conocer que los graves problemas de Seguridad Pública en la comuna son una triste realidad, “en el país en general todas comunas están sobrepasadas, eso en Rengo lo reconocemos. Por ley la Seguridad no depende de los municipios, por ley Carabineros, PDI y la Fiscalía, no dependen de los alcaldes”, sostuvo.

Añadió que entender esto último es fundamental para no sólo entender el problema, sino para “ocuparnos de dar soluciones, para ello los alcaldes solo podemos hacerlo sobre la base de apoyar con todos los medios necesarios a nuestros policías”.

Añade que se están haciendo cargo de este gran problema, “nos aburrimos de esperar soluciones desde el Gobierno y estamos trabajando en un Plan Urgente de Intervenciones en Seguridad Pública para los próximos 6 meses, el cual está siendo elaborado en forma completamente participativa.

Fue así como se realizó un Concejo Extraordinario con un punto en tabla, la Seguridad Pública y Ciudadana en Rengo, donde participaron todos los concejales y tuvieron la oportunidad de dar su opinión y sus propuestas. Además participaron todos los directores municipales, donde se acordó hacer un plan urgente y aprobar los recursos necesarios y aprobar los recursos. Este jueves debiera haber novedades sobre la factibilidad económica para llevar a cabo este Plan de Intervención.

Para el próximo lunes, habrá un nuevo Concejo Extraordinario donde el Concejo Municipal presentará a la Fiscalía, Carabineros y PDI el Plan de Intervención, con la finalidad de escuchar su opinión y recibir aportes, donde también se tomará en cuenta la opinión de la comunidad. Luego de recibir estos aportes se culminará la Elaboración del Plan de Seguridad.

Tras ello se realizará la presentación del Plan Comunal de Seguridad Pública y Ciudadana a la comunidad organizada de Rengo. “Entendemos la magnitud del problema, por ello le damos la urgencia necesaria para construir este programa sólo en dos semanas. Esperamos estar ya a partir del 1 de julio con este plan en funcionamiento y mientras tanto iremos generando las condiciones para su correcta ejecución. Hoy todos estamos atentos a escuchar cualquier propuesta, para a través de las redes del municipio, del alcalde y por supuesto de los concejales canalizarlas”, sostuvo Carlos Soto.

Agrega que “en un tema tan delicado como este hay que ser serios, optamos por este camino que no es fácil, pero demuestra la voluntad cierta de todo el concejo municipal y esperamos sumar las fuerzas de orden y de la comunidad organizada. No todos entenderán esta propuesta, los que siempre opinan dirán que dos semanas es mucho, hoy les puedo decir que con lo ya avanzado será un gran paso para ir recuperando la seguridad en nuestra comuna. Hoy puedo decir que este lunes se creó en forma oficial la Dirección Municipal de Seguridad Pública y Ciudadana, la cual funcionará a partir del 1 de julio en Urriola ex edificio de la Dideco”, dijo el alcalde Soto.