Esta mañana, el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy; junto con el presidente de Conadecus, Hernán Calderón y el director regional de la SEC, Ricardo Miranda, se reunieron con ejecutivos de la empresa CGE.

En la instancia, el jefe comunal exigió “certezas” por parte de la empresa de electricidad para poder entregarle una pronta solución y respuesta a todos los vecinos y vecinas de Rancagua que se han visto afectados de forma reiterada por los cortes de suministro eléctrico.

Dentro de las solicitudes realizadas por el alcalde Godoy, se encuentran el realizar una mayor inversión, la que permita mejorar la mantención del servicio y aumentar las cuadrillas para agilizar la reposición de la electricidad cuando esta se corta.

Sumado a esto, la máxima autoridad comunal anunció la realización de una mesa de trabajo, señalando que “este trabajo lo hemos realizado con varios alcaldes que hemos recurrido a todas las instancias para dar solución a nuestros vecinos y vecinas y también he conversado con el gobernador regional para que se haga parte de esta mesa”.

Sobre la instancia, el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy puntualizó: “lo que necesitamos en este invierno, es que la gente no sufra con los cortes de electricidad y eso es lo que yo solicité: Certezas, no promesas con respecto a la reposición de la electricidad y suministro en Rancagua y en todas las comunas”.

Por su parte, el director regional de la SEC, Ricardo Miranda comentó que “acá se nos planteó inversiones adicionales de refuerzo y aumento de potencia en 48 subestaciones, transformadores de distribución de aquí a fines de julio y aumento en la cantidad de brigadas para atención de las emergencias (…) yo diría que al momento de cumplir lo que acá se dijo, el servicio debería mejorar notoriamente”.

El presidente de Conadecus, Hernán Calderón, indicó que “con el alcalde Juan Ramón Godoy y el director de la SEC hemos tenido esta reunión con la empresa para que nos presente un plan que de verdad resuelva los problemas ahora, no a futuro. Estamos con un invierno frío donde la gente necesita tener certeza de que va a tener continuidad en el servicio (…) Lo he hemos pedido es que lo que están haciendo sea verificable y que podamos hacerle seguimiento semanalmente si están cumpliendo o no con el plan propuesto”.

Finalmente, fue el el gerente zonal de CGE, Alex Lobos, quien señaló: “nosotros reconocemos las dificultades que hemos tenido (…) hay temas puntuales sobre los cuales estamos trabajando, nuestras cuadrillas y personal técnico está desarrollando la labor en terreno para, en un plazo, no más allá de fines de julio, poder solucionar aquellos casos más críticos