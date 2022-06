Por Ignacio Teodoro.

EFE-Reportajes.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Verás hoy claro que la semana entrante puede ser interesante y productiva para las cuestiones profesionales. Si llevas tiempo con planes de trabajo en mente que impliquen diversos cambios, verás el modo de llevarlos a cabo.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Tus enfermedades y achaques se esfuman. Además, cuentas con el apoyo de tus compañeros y de tu familia cercana para cualquier cuestión financiera. Hay mucho trabajo para ti, pero podrás con cualquier reto que se presente y tendrás éxito.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Establece un orden de prioridades, delimita claramente qué es lo que quieres hacer, cómo, cuándo y por qué. Tras una etapa de cierta incertidumbre, parece que, en lo profesional, vas a encontrar por fin el apoyo que necesitabas.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Los expertos coinciden en señalar que la salud entra por la boca, y posiblemente haya llegado la hora de que mejores tu alimentación; la falta de tiempo o el estrés no te servirán de excusa si tienes las comidas bien planificadas en tu cabeza.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Pon un poco de pimienta a tu vida. Hasta tus fines de semana se están convirtiendo en rutinarios. Seguro que has rechazado invitaciones de amigos que te parecían auténticas locuras y ahora las echas de menos. Nunca es tarde para apuntarse.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Día para la reflexión. Vivirás una jornada en la que te plantearás cómo quieres definir definitivamente tu vida, porque conocerás la noticia de un embarazo o algún amigo o familiar que te dará hará ver que el tiempo no pasa en balde.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Tu estado de ánimo mejora, estás de mejor humor y piensas en materializar nuevos proyectos y aspiraciones, en los que hasta hace poco ni siquiera pensabas. Eso sí, delimita claramente los pros y los contras de esas empresas que piensas acometer.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

No intentes hacer en unos días lo que no ha podido llevar a cabo en las últimas semanas. Es mejor que te replantees tus objetivos, ya sean de trabajo o personales, para no caer en un estado de nervios permanente.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Las alarmas se te encenderán hoy respecto a tu relación de pareja si no logras controlar tu tendencia a la posesión afectiva. Déjate llevar de vez en cuando para dar un poco de protagonismo también al otro.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Pon un poco de tu parte para evitar inútiles malentendidos con tu pareja. Aunque a veces te asalte la inquietante convicción de que sois como el día y la noche, en realidad no es así: os unen muchas más cosas de las que os separan.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Déjate aconsejar por su pareja o tu gente cercana. Ceder y conceder victorias parciales en el terreno afectivo también forma parte del juego amoroso. No se puede ser siempre el ganador, y también se aprende mucho de las derrotas.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Jornada para la nostalgia. Hoy te encontrarás con un recuerdo que creías olvidado y que te llevará a un tiempo en el que crees fuiste más feliz. Recapacita, porque siempre tendemos a olvidar las cosas negativas, y mira hacia delante.