Cuando hablamos de feminismo y problemas de género, la figura de la paternidad presenta una gran complejidad. En este día, donde muchos celebrarán a su padre, quiero poner en relevancia la “nueva paternidad”, esa que ha tenido que cambiar su rol de ausente a presente, cercano e incluso “esteoripadamente llamado maternal».

Con la pandemia el paso a esta paternidad ha sido aún más fuerte, los hombres que ya no ayudan, sino que hacen. Son más y existe una dualidad en los quehaceres, aunque en este tema hay mucho por recorrer.

Hace unos años pregunte a un amigo profesor sobre los apoderados, el respondió se le debería llamar apoderadas ya que en sus tres cursos solo tenía 1 hombre que era apoderado de su hijo. Hoy volví a preguntar a mi amigo y su respuesta me sorprendió, donde casi la mitad de sus alumnos hoy tienen a un hombre como apoderado o apoyo en los estudios.

Un estudio de llamado “Padres presentes: trabas culturales y tensiones de género” percepciones de paternidades presentes en discursos de padres solos. Realizado como tesis por Isabel Angélica Espinosa Bobadilla señala en sus conclusiones que “De la figura del padre, no existen referencias que ellos reconozcan y adopten como herramienta para su situación, sino todo lo contrario. Los sujetos, algunos más explícitamente que otros, al enfrentarse a su propia paternidad, se distanciaban del modelo de su propio padre, y que no era el que querían seguir, por sí mismos y por sus hijos/as. La diferenciación con el padre es, entonces, una primera definición subjetiva de su propia paternidad. De este modo, constatamos la centralidad de la figura del padre ausente, pero, a la vez, la crítica y alejamiento de ese modelo, y que es un discurso compartido por los sujetos, a pesar de su situación de clase, familiar y a su generación. Asimismo, identificamos, en sus relatos, la demanda y la necesidad de avanzar hacia una figura del padre más cercana y afectiva, aún cuando las condiciones sociales, materiales y culturales potencien su ausencia. Es así como los sujetos, mediante la crítica y el reclamo, cuestionan la rigidez del modelo de paternidad ausente, confirmando, así, su carácter cultural, y no aceptándolo como un hecho dado”.

Hoy que se celebra el día del padre, vemos ese cambio, un estado más cercano, más pendientes de las necesidades de los hijos en aspectos físicos, psicológicos y sentimentales, no solo como proveedores económicos, sino que un referente más amplio con cualidades más positivas.

A ellos y a todos les deseamos un feliz día.

Alejandra Sepúlveda

Jefe de Informaciones.