-Contenido Patrocinado-

El pasado jueves 16 de junio, en dependencias de la Universidad O’Higgins, se dio lugar a un importante encuentro entre dirigentes sindicales de distintas empresas, quienes junto a la diputada Marta González quisieron rendir homenaje a la histórica lucha de los trabajadores subcontratistas que hace quince años lograron con Codelco firmar el Acuerdo Marco, el que puso a término una extendida huelga de todos sus trabajadores.

La audiencia, cercana a las 150 personas, contó con históricos dirigentes sindicales del cobre, como Jorge Peña, Fernando Arias y los hermanos Juan y Alfonso Meneses, y diversas autoridades de la comuna.

En la oportunidad expuso el abogado Esteban Sáez, quien fuera parte del equipo asesor de los trabajadores subcontratistas hace 15 años y abordó los detalles de cómo se gestó aquel conflicto que tuvo paralizado a Codelco con una huelga que convocó a 28 mil trabajadores contratistas de todo el país, una de las huelgas más extensas que sostuvieron por 37 días, la que tuvo momentos de tensión por la represión policial lo que gatilló la intervención del arzobispo de Rancagua, Alejandro Goic, quien actuó como mediador.

Para la diputada por el Distrito 15, Marta González “es muy importante poder conmemorar esta fecha y reconocer la lucha de los trabajadores en las distintas áreas, sobre todo en un área muy compleja como es el subcontrato. En este foro fueron invitados dirigentes sindicales, trabajadores y trabajadoras, dirigentes sindicales que participaron de esta lucha histórica, que finalmente termina reconociendo el trabajo de los subcontratados en la minería, revalorando condiciones laborales, de alimentación, de habitabilidad y también con alto contenido social, donde incluye seguros médicos, para trabajadores y sus familias, becas de estudio, de vivienda, que en ese entonces ninguna de estas cosas eran consideradas para trabajadores del subcontrato”.

El periodista Carlos Carrasco abordó el rol de los medios de comunicación en la época del conflicto, el que, según señaló, estuvo muy coaptado por llamadas telefónicas e insertos publicitarios, contrarios a los intereses de los trabajadores.

Para la diputada Marta González, este conversatorio “tuvo una mirada de pasado, presente y futuro, analizando las dimensiones de lo que se hizo en ese momento, instalando una negociación ramal que no estaba ni aún está considerada en la legislación, pero que, sin embargo, en el marco de la Convención Constituyente hoy el borrador si reconoce derechos laborales como la negociación ramal y el trabajo decente”.

Para el ex presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre de esa época, Cristian Cuevas, esta iniciativa “fue una oportunidad para reconstruir ese imaginario político sindical que dejó una huella indeleble en la historia y en la memoria colectiva de los movimientos de trabajadores de nuestro país. Fue un acto significativo donde se valoró esa lucha, pero también se le dio perspectiva para el Chile de hoy, es decir, de avanzar hacia el apruebo de la nueva Constitución, cuyo borrador garantiza varios de los derechos por los que los trabajadores contratistas lucharon con anticipación”.

Para Cuevas, “serán los trabajadores y trabajadoras los que buscaran esos caminos de unidad y este espacio que se dio, este acto simbólico y de reivindicación de esa historia contribuyó bastante en avanzar en esas líneas de la unidad sindical”.

Marco Ibarra, presidente del Sindicato Ferrostaal, comentó que “es super importante para nosotros recordar esta lucha histórica. Es una pena que los trabajadores hoy en día no reconozcan eso como tal. Nosotros tenemos una nueva generación de trabajadores contratistas y eso ha provocado que muchos no tengan idea de cómo se gestó este acuerdo marco el que se logró con harto sacrificio. Fue una huelga muy fuerte, nadie tenía plata, todos andábamos en la calle peleando nuestros derechos, pero estábamos decididos a cambiar el trato que teníamos como trabajadores y estoy hablando de cosas super básicas, como por ejemplo bañarse con agua caliente, tener un casino, esas cosas tan básicas no existían”.

Otro de los dirigentes que asistieron al evento fue Rony Avilés, presidente del Sindicato Nacional de Zublin, quien manifestó que “todo lo que sea conmemorar hechos importantes para los trabajadores, sobre todo lo que significó el acuerdo marco para los contratistas es rescatable. Pero también rescato la instancia que se nos dio a los dirigentes de poder convocar a la unidad y en honor a estos 15 años que se conmemoran, la unidad es vital para ir en mejora de los acuerdos marco que es en beneficio de los trabajadores, los verdaderos dueños del acuerdo y como dirigentes no hemos estado a la altura de los tiempos y las necesidades de ellos”.

Para Johanna Vera, vicepresidenta de la CUT Cachapoal y dirigente del Sindicato Interempresa Líder de trabajadores de Walmart Chile (Sil) “la actividad fue muy interesante y lo mejor fue haber visto reunido a muchos dirigentes sindicales de diferentes rubros, ya que la unidad de los trabajadores hará que los cambios para el mundo laboral puedan ocurrir, que podamos mejorar la calidad de vida, mejorar la seguridad laboral y disminuir precarización del empleo son los desafíos futuros”.

La diputada Marta González sostiene que “hoy en día los trabajadores contratistas no han podido mejorar sus condiciones, han retrocedido en derechos laborales y se ha mantenido la precarización a raíz de la pérdida de diálogo con la empresa estatal, donde algunos de sus ejecutivos han ejercido prácticas antisindicales y persecución hacia los dirigentes y trabajadores que han denunciado malas prácticas, en conjunto con otros dirigentes sindicales que han hecho mal uso de sus cargos, han vendido derechos laborales, se han coludido con algunas empresas, inclusive han participado en despido de trabajadores que han denunciado estas irregularidades, entonces eso finalmente genera este desamparo de los trabajadores, por lo que espero que el actual gobierno ejerza mayor fiscalización y hago un llamado tanto a los sindicatos como a las empresas, a trabajar en conjunto por una mejora sustancial en la calidad de vida de las y los trabajadores”.

-Contenido Patrocinado-