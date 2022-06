Honda Chile presenta el esperado New City. La quinta generación representa una renovación completa del modelo, que fue lanzado por primera vez en 1996. Además de presentar el nuevo sedán, Honda vuelve al segmento de los hatchback con el lanzamiento del New City Hatchback.

Ambos modelos llegan elevando los estándares de sus respectivos segmentos en varios aspectos: dimensiones, espacio, calidad, eficiencia de consumo, prestaciones, seguridad y equipamiento. Cuentan con 6 airbags, cámara marcha atrás, central multimedia, sensores de estacionamiento trasero con aviso sonoro y botón de encendido.

En su versión Hatchback, el nuevo Honda City logra reducir su peso en 7,3 kg en relación a la versión sedán. En tanto, logra aumentar su rigidez máxima en un 6%. La llamativa presencia del Nuevo City viene dada por la carrocería larga, ancha y baja, tanto en el sedán como en el hatchback. El diseño se ve reforzado por los pliegues definidos y los faros delanteros y traseros, dan como resultado una perfecta integración en la carrocería. Las ruedas son de aleación, con llantas de 16 pulgadas que complementan el diseño elegante del nuevo Honda city, en todas las versiones.

En cuanto a espacio, las personas altas viajan cómodamente en el asiento trasero. Los asientos delanteros tienen un respaldo más fino y van sobre espacio más separados: todo para aumentar la oferta de espacio en la zona de las rodillas y los pies para los que viajan atrás.

El Honda City sedán mide 4,549 mm de largo, 1,477 mm de alto, 1,748 mm de ancho y la distancia entre ejes es de 2,600 mm. En tanto, las medidas de la versión Hatchback son 4,341 mm de largo, 1,498 mm de alto, 1,748 mm de ancho y la distancia entre ejes es de 2,600 mm.

Cuando el tema es el equipaje, la familia de New City también destaca. En el sedán, el volumen del maletero de 519 litros sitúa al New City muy por encima de la media del segmento, en tanto el City Hatchback, presenta una versatilidad y un espacio interior inigualables. El precio de lista para el New City Hatchback es de $19.990.000 y del New City es de $18.990.000. (Fuente: Presslatam)