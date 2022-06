En Concepción, el 14 de octubre de 2016 y luego de una cesárea, nació una niña de nombre Sayen, hija de doña Lorenza Cayuhuan. Los hechos que rodearon su nacimiento no fueron de aquellos que usualmente anteceden los partos y cesáreas; la normal contención emocional que entregan las familias y el Estado a las mujeres prontas a dar a luz, estuvo completamente ausente ese 14 de octubre y, siendo su lugar ocupado por la desidia, apatía, indiferencia y falta de humanidad.

Doña Lorenza, por semanas, evidenció signos de parto al interior del Centro de Detención Preventiva de Arauco, lo que ella oportunamente hizo saber a los gendarmes que la custodiaban, sin recibir jamás la necesaria atención médica, hasta que finalmente fue conducida -engrillada en un colectivo- hasta el Hospital de Arauco, lugar en que con 30 semanas de embarazo fue diagnosticada con preeclampsia, no contando el recinto con la infraestructura para atender un nacimiento prematuro en esas condiciones, debiendo entonces ser trasladada hasta Concepción, donde se le practicó una cesárea, no sin antes engrillarla a la cama, naciendo la pequeña Sayen bajo la atenta mirada de un gendarme, que nunca abandonó la sala de operación. Luego, al pasar unos días, la clínica penquista, teniendo Sayen dos kilos de peso, en una decisión al menos curiosa, se mostró dispuesta a entregar el alta, lo que, dada la condición procesal de doña Lorenza, implicaba encarcelar a la prematura Sayen junto a su madre, en un establecimiento penitenciario que a todas luces no reunía las condiciones de salubridad para albergar a una niña prematura, con los cuidados especiales que ello requiere, situación que afortunadamente fue salvada en virtud de acertados y oportunos recursos judiciales interpuestos en su favor

La relativa fortuna que tuvo Sayen al recibir apoyo jurídico y de los medios de comunicación, no es la suerte que corren la mayoría de los niños y niñas que nacen de madres privadas de libertad, por lo que cabe preguntarse, ¿Realmente como sociedad creemos que es correcto que mujeres den a luz en aquellas condiciones? y, a su vez, ¿Es adecuado poner en riesgo la salud de lactantes internándolas en recintos penitenciarios por hechos sobre los que evidentemente no tienen ninguna responsabilidad? Frente a estas interrogantes, la respuesta del Presidente Gabriel Boric y de la Ministra de Justicia y Derechos Humanos Marcela Ríos es categórica y contundente en el sentido de señalar que nada justifica tal proceder y, en consecuencia, este gobierno ha decidido impulsar una ley que desde el año 2017 se encontraba en el Congreso, la que bajo la denominación de “Ley Sayen”, busca no solo asegurar que nunca más en Chile ocurran nacimientos bajo las condiciones descritas, sino que también, se dirige a proteger la primera infancia de todos los niños y niñas, independiente de si sus madres son imputadas o condenadas por algún delito, comprendiendo que no es racional ni justo para una pequeña persona de entre 1 día y 3 años de edad, sin mediar culpa de ningún tipo, el ser privada de lo más significativo que posee, su madre, independiente de lo que ésta haya realizado, separación madre-hijo que hasta hoy es amparada por el Estado, atentando contra el adecuado desarrollo psíquico de niñas y niños.

La “Ley Sayen” hará improcedente la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva en contra de embarazadas y mujeres con hijas o hijos menores de 3 años y, además, permitirá la suspensión de la pena impuesta cuando la condenada esté en ese mismo caso, o bien, cuando adquiera tal condición durante el cumplimiento de la pena. Por último, cabe decir que, durante todo el tiempo de suspensión, la condenada se encontrará sujeta al control de la autoridad competente y, en caso de dictarse nueva sentencia condenatoria por crimen o simple delito, se revocará la suspensión.

