Por: Gisella Abarca.

El viernes pasado, en sesión extraordinaria el directorio de Codelco aprobó avanzar en la preparación del cese de la operación de la fundición Ventanas de Codelco Chile, medida que requiere modificar la ley N 19.993, que obliga a la Corporación a fundir los minerales de ENAMI, exclusivamente en la planta de Ventanas. El acuerdo, dijeron, “solo involucra al proceso de fundición, ya que la refinería no está en cuestión”, afirma el comunicado de la empresa del Estado.

En cuanto al personal de planta de esa División, aseguraron que se conformará una mesa de trabajo con los dirigentes sindicales de Ventanas para buscar acuerdos que permitan desarrollar un plan laboral para ofrecer una transición para los casi 350 trabajadores de la fundición.

En tanto, el Presidente de la República, Gabriel Boric dijo que el cierre será paulatino -durante cinco años- y les anunció a los trabajadores subcontratados “que durante todo el proceso que implica el cierre definitivo habrá trabajo para ellos”.

Sin embargo este escenario que no cayó bien en los trabajadores de la minería es que diversos actores que representan a trabajadores contratistas y subcontratistas del mineral expresan su disgusto ante la decisión de la cuprífera apoyada por el Estado y dan a conocer su apoyo para los trabajadores afectados con el cierre de fundición Ventanas donde la idea de un paro nacional en el sector cada vez toma fuerza donde los contratistas de Codelco aseguran estar dispuestos a ser parte de una paralización de actividades lideradas por la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) entidad que esta semana dirá los pasos a seguir. Así los contratistas se sumarían a las movilizaciones anunciadas por los trabajadores de planta de la estatal.

Presidente Coordinadora Nacional de Trabajadores Contratistas del Cobre, Luis Núñez:

“Hacemos un llamado a todos los contratistas y subcontratistas de Codelco a estar alerta y sumarse al paro nacional”

La Coordinadora Nacional de Trabajadores Contratistas del Cobre (CNTC AG), a través de su directorio de División Ventanas y del Sindicato Interempresas Contratistas ‘SITEC’, expresaron su total respaldo a la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), dando a conocer que la Coordinadora Nacional de Trabajadores Contratistas del Cobre se suma al paro nacional convocado por la Federación de Trabajadores del Cobre.

“Dejar en claro que nuestra participación es desde el primer día, junto a los trabajadores de planta de la División Ventanas y trabajadores contratistas y subcontratados por la nefasta decisión llevada adelante por el Gobierno y Codelco con el objetivo de avanzar en el futuro proyecto para modificar la ley 19.993 que actualmente obliga a Codelco a fundir los minerales de Enami exclusivamente en la operación de Ventanas, ubicadas en el polo industrial de Quintero- Puchuncaví”, expuso el presidente CNTC, Luis Núñez.

El dirigente agregó “teniendo presente la importancia y la necesidad histórica de que los actores – la CNTC y la FTC- estamos a la atura de los grandes desafíos futuros que implica el Proyecto Estructural del Cierre de la División Ventana y de la potente historia de este mineral emblemático del cobre, llamamos a la administración y a los dirigentes sindicales a poner todo de su parte para encontrar las mejores alternativas y soluciones a sus discrepancias, privilegiando los objetivos superiores en beneficio de los trabajadores, el medioambiente y el país”.

En esta línea el presidente CNTC, Luis Núñez añadió “hacemos un llamado a todos los contratistas y subcontratistas de Codelco a estar alerta y sumarse al paro nacional. Nuestros puestos de trabajo futuro están amenazados por una futura privatización y cierre de fundiciones y moliendas de Codelco Chile”, subrayó.

Miguel Carreño, presidente de SINATRACCH:

“Solidarizamos con el llamado a paro nacional por decisiones apresuradas e irresponsables”

Respecto al anuncio realizado por el Presidente de la República Gabriel Boric, en relación con el cierre programado de la Fundición Ventanas “ha sido una de las noticias más violentas y desafortunadas que hemos tenido como trabajadores del cobre, en las últimas décadas”, dijo el presidente de SINATRACCH, Miguel Carreño.

Agregó que como sindicato SINATRACCH, que reúne a más de 56 mil trabajadores contratistas en todo Chile, “solidarizamos con las declaraciones y las demandas de los compañeros de los sindicatos de Fundición Ventanas y el llamado a Paro Nacional de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), porque en esta grave decisión del Gobierno, se han privilegiado razones económicas, escondidas en fundamentos medioambientalistas, para cerrar una industria muy necesaria para el proceso minero, y de la cual dependen directa e indirectamente miles de familias”, dijo Carreño.

Añadió “Estamos conscientes que la contaminación ambiental en Quintero y Puchuncaví es grave y es necesario actuar para proteger la vida y salud de las personas, pero tenemos la certeza que el problema no es Fundición Ventanas, ya que durante el período de suspensión de sus procesos, los índices de contaminación continuaron siendo críticos en la zona. Entonces, ¿era necesario tratarlos como conejillo de indias? A nuestro juicio, la solución es otra: reforzar las medidas de control y supervisión de las 18 industrias y no tomar decisiones extremas contra una sola”.

Por otro lado, el presidente de SINATRACCH agregó “se dice con mucha soltura y liviandad que ningún trabajador de Codelco quedará sin trabajo. Nos preguntamos: ¿Y los trabajadores contratistas? ¿Y las familias que dependen directa e indirectamente de esta industria? Con toda seguridad, y como siempre ha pasado, los contratistas, que somos los que llevamos la gran carga laboral y generamos las grandes utilidades de la industria- seremos la última prioridad en este proceso, quedando a la deriva de los planes laborales y sociales, si es que se implementan. Por lo mismo anunciamos, con mucha fuerza, que daremos la lucha hasta las últimas consecuencias contra quienes deseen dejarnos sin nuestras fuentes laborales y sin ingresos para darle el sustento a nuestras familias”.

Asimismo, añadió “Estamos convencidos que el costo económico y social de cerrar Ventanas es mucho más alto que el costo de invertir en una nueva fundición que cumpla con las normativas medioambientales. El Gobierno y el Directorio de Codelco adoptaron la medida más fácil en lugar de diseñar soluciones técnicas viables que no impliquen cerrar esta instalación. Además, no evaluaron el impacto que tiene esta drástica medida, ya que difícilmente estos trabajadores podrán conseguir un trabajo cercano a sus casas y podrían eventualmente ser trasladados a zonas lejanas, con el consiguiente impacto en su vida familiar. ¿Lo habrán pensado? No, porque tomaron una decisión apresurada e irresponsable”.

Finalizó expresando “Hacemos un llamado al Gobierno y al Directorio de Codelco a revertir esta medida, generando una mesa de trabajo con todos los actores involucrados, tomando decisiones con diálogo y no a puertas cerradas, entre ejecutivos que no conocen el trabajo de faena.