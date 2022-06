El día de ayer fue un día noticioso, desde el autogol del gobierno con el “error administrativo” sobre el gabinete irina karamanos, al opacado anuncio del acuerdo para la capitalización de Codelco pasando por el paro de trabajadores del cobre.Todo habla de un diseño al menos mal implementado.

El cierre de Ventanas era algo esperable, que ciertamente estaba en la conversación hace bastante tiempo, pero no así. No informando la noticia un viernes en la noche, sin precisar nada. Ni el alcance de la medida (¿afectará a otras divisiones de Codelco?, ¿Qué sucede por ejemplo con Caletones?), sin haberlo conversado al menos con los trabajadores y sin anuncios claros con respecto al futuro laboral de ellos. Hasta el momento no existe un plan concreto y las posturas se mantienen muy distantes.

Los dirigentes señalan que con una inversión de 50 millones de dólares se podrían solucionar los temas de producción, mitigando los contaminantes que se generen, mientras que el Gobierno piensa que la solución es cerrar completamente.

Es entendible la molestia de los sindicatos, que ciertamente cumplen con su papel de proteger las fuentes laborales y los beneficios de sus socios, y lo que pudo ser una buena noticia para el gobierno, en plena sintonía con los dichos de buscar ser un gobierno ecologista se ve nublado en medio de un paro que al menos en la mañana logró paralizar a la estatal.

Y todo esto cuando se cumple la simbólica fecha de los primeros 100 días del gobierno, donde la “luna de miel” de este gobierno ha sido la más corta desde el retorno a la democracia, meses que han parecido una verdadera montaña rusa con un comienzo lleno de esperanzas pero que prontamente se ha visto complicado por una crisis económica -que gran parte puede ser explicada por el contexto internacional- por problemas de seguridad y por una serie de errores no forzados que han marcado este comienzo.

Lo cierto es que la esperanza del comienzo aún se mantiene, y que solo han pasado 100 días por lo que tiempo hay, eso sí se hace imprescindible el manejo de los problemas internos y no seguir pasando autogoles, a esta altura la inexperiencia ya no es excusa. En este sentido, más allá del resultado que pueda existir en la urnas este 4 de septiembre, para el correcto desempeño del gobierno las anunciadas reformas tributarias y de pensiones deben llegar a puerto.

Así las cosas, finalmente todo parece indicar que el diálogo político y la capacidad de escucha parecen ser la única opción de un cambio real y duradero.

Es que las grandes transformaciones que prometió el gobierno deben ser por convencimiento y no por imposición. Esa parece ser la única receta.

Luis Fernando González V

Sub Director