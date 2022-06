Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Novedades en el trabajo, que pueden ser positivas e incluso suponer un cambio de residencia en breve. Tu familia estará muy preocupada al principio y será tu tarea inmediata tratar de convencerles de que el cambio será a mejor.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Restarás importancia a todo lo que te digan sobre tu figura. El humor lo suaviza todo y hoy tú cuentas con una gran dosis del mismo. Mal día para resolver cuestiones burocráticas, podrías encontrar más problemas que soluciones. Estarás pensando en una persona todo el día.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

La información que recibas de forma casual sobre la persona que te interesa y te atrae no será precisamente halagadora y te darás cuenta de que quizá no merece tanto la pena poner toda la leña en el fuego. Buen momento para contar con gente diferente a la hora de divertirte.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Ahora que has recapacitado sobre errores y fracasos pretéritos, puedes ver en qué has fallado, y por qué. Pero, ante todo, no olvides que también es el momento de que remedies esos tropiezos de la mejor manera posible. Y, cuanto antes, mejor.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Comprobarás que todas las elucubraciones que has tenido en la cabeza en los últimos días te servirán para algo cuando llegue la hora de la verdad y te enfrentes a tus problemas. Habrás conseguido recursos mentales para enfrentarte a ellos más convencido.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Te quitas de encima todos esos problemas que te estaban agobiando. Por si fuera poco, tu atractivo se exacerba. Estarás guapísimo/a, aprovéchalo a tu favor y conquista a quien se te ponga a tiro. Eso sí, no te enredes en muchos asuntos a la vez.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Por aquello de nadar y guardar la ropa, debes tener especial cuidado con los gastos extraordinarios. No está la cosa para alardes, y teniendo en cuenta amargas experiencias pasadas, no te vendría mal adoptar una actitud de ahorro.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Aunque en lo profesional no estás pasando, precisamente, por tu mejor momento, tendrás otro tipo de recompensas: tu lado más íntimo se verá reconfortado con pequeñas pero constantes satisfacciones, que te ayudarán a sobrellevar esta crisis.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Hay pasión y confianza en el ser amado, pero también sientes la necesidad de tomar decisiones importantes en relación a tu vida sentimental. Ha llegado el momento de que organices una cita para hablar largo y tendido.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Algún aprovechado puede intentar beneficiarse a tu costa. Te conviene un punto de desconfianza, sobre todo con desconocidos, no vayas a salir escaldado. Eso sí, tampoco te comportes como un paranoico, no hace falta exagerar.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Mesura y sensatez. Parecerá una perogrullada, pero no está de más recordártelo, por si acaso: controla un poco tus deseos e inquietudes emocionales, no hagas de tu vida personal el centro de absoluto de tu vida, o acabarás aburriendo a cualquiera.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Hoy será un día un poco duro para tu ego. No te encontrarás libre para demostrar lo que tú crees que vales, estarás atado en todo lo intelectual y no tendrás oportunidades de demostrar tus cualidades personales. Un poco de cariño incondicional de tu pareja puede restañar las heridas.