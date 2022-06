Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Tendrás algo que celebrar y no vas a dudar en abrir la cartera para festejarlo a lo grande. Contarás con amigos, pareja, familiar, etc. Entre la familia habrá alguien que haga de conciencia y te recuerde que tu economía no está muy boyante, no te causará un trauma.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Tu actitud ante los problemas conyugales exige un cambio radical, tendrás que iniciar un acercamiento, buscar puntos en común con los que tirar para adelante, porque son más las cosas que os unen que las que os separan.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Tu vida se va adornando de lo que tú pongas en ella, así que ya sabes, llénala de felicidad. Tu salud empieza a resentirse por falta de descanso, así que debes procurar dormir más y comer bien.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Muy a tu pesar, te verás arrastrado a acudir a algún tipo de fiesta o reunión social. Aunque, en principio, le idea no te haga demasiada gracia, no la rechaces. Quién sabe, quizás en ella te espere esa persona a la que llevas tanto tiempo esperando…

LEO (23 julio – 22 agosto).

Aunque algunos quieran confundir meticulosidad con lentitud, no les hagas caso, ve a lo tuyo. En lo íntimo, en lo personal, estarás inclinado a cometer locuras, que tu pareja disfrutará al máximo. Es probable que te conviertas hoy en el amante perfecto.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Tu buen comportamiento con un amigo hará que reconsideres tu propia trayectoria. Tus valores morales están más que demostrados, y tu sentido de la amistad estará más a flor de piel que nunca. Tu actitud generosa te hará sentir bien.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Sentirás la sensualidad y las emociones con más intensidad. Te concederás algún que otro placer, aunque sólo sea comer lo que te apetece y en la cantidad que te apetece. Tus sensaciones físicas se intensificarán y notarás mayor agilidad y energía de lo habitual.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Muy posiblemente, podrás vivir un reencuentro con viejos amigos a los que hacía mucho que no veías. Ya se sabe, cualquier tiempo pasado fue mejor: es posible que te invada la nostalgia de épocas gloriosas, pero la reunión no dejará de ser muy gratificante.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Aunque, aparentemente, todo te vaya razonablemente bien, no debes confiarte en exceso. Muchas veces, el mejor momento para acometer cambios importantes, sean de la índole que sean, es cuando no hay una aparente necesidad de hacerlo.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Vigila el estado de tu economía pues puedes tener problemas si sigues gastando como hasta ahora. En el amor, tu pareja puede darte algún quebradero de cabeza, pero no será tan importante como los desequilibrios que amenazarán tu cuenta corriente.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Si en los próximos días tienes que firmar algún contrato, pon especial atención a la letra pequeña, a los detalles que aparentemente son insignificantes pero que, a la larga, son fundamentales. Que no tengas que lamentarte después.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Deberías empezar a disfrutar un poco más del tiempo que tienes libre, en lugar de pensar en tus agobios laborales. Utiliza ese tiempo para visitar museos, ir al teatro o al cine, y haz partícipe de ello a tu familia.