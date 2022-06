Por Ignacio Teodoro.

EFE-Reportajes.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Despeja tu mente de dudas acerca de tu pareja y confía más en sus relaciones con los demás, podrías obtener mayor provecho y menos dificultades en tu vida. El contacto con los niños te proporcionará momentos entrañables de ternura y cariño.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Nuevas esperanzas sentimentales se abrirán en tu vida si consigues encauzar la relación que has iniciado o estás a punto de iniciar con una persona cercana a tus intereses e ilusiones. Te sentirás pletórico y lleno de proyectos.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Vivirás un buen momento para una compra importante que te ronda por la cabeza últimamente. Te surgirá una buena oportunidad, pero deberás contar con la ayuda de la familia, lo que tal vez no te ayude a decidirte, precisamente.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Puedes verte inmerso en una disputa o una discusión, pero podría ser hasta positivo si te ayuda a resolver cuestiones internas que tienes pendientes. El intercambio de ideas estimulará tu imaginación y puede traerte una sorpresa que a su vez desembocaría en éxito.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Buen momento para emplear los beneficios financieros en unas buenas vacaciones que te reporten interesantes encuentros y apasionadas aventuras. Jornada muy propicia para organizar una visita a un buen spa, y relajarte bajo el agua.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Mantén en secreto los éxitos obtenidos en tu trabajo y no trates de alardear de los mismos, ya que podrías despertar las iras entre tus compañeros. En lo sentimental, buenas perspectivas para iniciar una relación de pareja o para lograr un compromiso.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Si no hallas la forma de que tus relaciones sentimentales lleven una línea de estabilidad, deberíais sentaros a hablar y aclarar vuestra situación, para no marear la perdiz ni acabar como el rosario de la aurora.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Las adversidades quedarán en poca cosa si las compartes con la gente que amas. No te quedes en casa lamentándote, te convendrás salir y gozar de la compañía de los amigos más cercanos, que lograrán sacar de ti la tristeza.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

El desorden se está adueñando de algunos aspectos de tu vida, y ese no ha sido tu carácter de nunca. Las consecuencias no serán tan negativas como podrían haber sido si te dejas aconsejar por un buen amigo. No te hagas el sabelotodo.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Se sucederán encuentros muy interesantes para tu desarrollo personal, ideales para hacer realidad aquellos deseos que todavía permanecen ocultos. Tendrás la complicidad de tu pareja o tus amigos para llevarlos a cabo y vivir una jornada plena.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Comprenderás que los problemas han quedado atrás y pasarás el día tranquilamente, en un agradable sopor dominical. La compañía y el calor de tu entorno más cercano harán que la jornada resulte, si cabe, más relajante.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Te moverás en un ambiente influido por intensas pasiones y sentimientos explosivos. En este sentido compartirás tu resurgir con tu pareja y ambos experimentaréis sensaciones inolvidables. El mismo tipo de sensaciones puedes llegar a sentir con tus amigos.