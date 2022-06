Se quedaron con las ganas de jugar, pero de igual forma ganaron su partido. El pasado fin de semana, por una nueva jornada de la LNB2, Tomás Lawrence de San Fernando se impuso por sobre Liceo de Curicó.

El marcador reglamentario para este partido fue 0-20. ¿El motivo? Una falla en la señalización de los tableros (luces de 24 segundos) no pudo ser solucionada, y eso obligó al comisionado y a los jueces a informar a la Liga que el local perdía su encuentro.

“Nunca me había pasado, llevo hartos años dirigiendo en varias ligas y me parece tragicómico, nos vemos beneficiados nosotros y no es la idea que se logren puntos de esta forma. Nosotros queremos jugar”, comentó Claudio Lavín, coach de los colchagüinos.

De esta manera, el quinteto se hizo de su tercer festejo en ocho duelos, alcanzando el quinto puesto en la conferencia sur.

El próximo desafío para los amarillos será el próximo sábado 2 de julio, ya que a las 20 horas recibirán en el gimnasio de la avenida Manso de Velasco a Truenos de Talca.