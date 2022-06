A eso de las 20:00 horas de este martes, en Avenida El Estero 287, comuna de Santa Cruz, Carabineros de la Segunda Comisaría acogieron la denuncia por la sustracción de especies desde el interior del Cuartel de la Segunda Compañía de Bomberos Santa Cruz, realizada por el Director de la Compañía, quien informó que desde el jueves 16 del presente mes, no se había utilizado las dependencias del cuartel, desconociendo mayores antecedentes del hecho.

Las especies sustraídas fueron de línea blanca, artículos de cocina y alimentos no perecibles, además de algunos premios que se serían utilizados en acciones de beneficencia. No fueron sustraídos elementos ni herramientas de uso para la extinción de fuego ni especies inventariadas. Fiscal de turno, Víctor Urzúa Meléndez instruyó diligencias por parte de la SIP de Carabineros. Los antisociales habrían ingresado por una ventana, destacándose que los equipos de los voluntarios no fueron robados. Se trata de una Compañía que recién está formándose por lo que actualmente funciona como cuartel en un lugar provisorio que está en comodato.