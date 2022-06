El 21 de junio, es el solsticio de invierno en el hemisferio sur de la Tierra. Es también el día en que se celebra el Año Nuevo Mapuche, una fiesta muy importante para ese pueblo durante la cual elevan ruegos y agradecimientos al sol, fuente de sabiduría y renovación.

El we tripantu o wüñoy tripantu se celebra cuando se da el momento de mayor distancia entre el sol y el hemisferio sur de la tierra. Así, desde este punto se inicia el retorno, que representa un nuevo comienzo. Esto quiere decir, un cambio de ciclo de la vida y agrario, cuya clara señal es el solsticio de invierno.

Según los mapuches, el sol nace con la llegada del invierno, se vuelve joven y adulto en primavera, envejece durante el verano austral y comienza a morir en otoño, cuando los árboles pierden sus hojas y los animales cambian el pelaje.

Este día las comunidades mapuches en particular y los pueblos originarios en general celebran reunidos, desde la puesta del sol hasta después del atardecer.

En un gran evento realizado en el Liceo Luis Gregorio Valenzuela Lavín se homenajeó este gran día, destacando nuestras distintas Etnias Chilenas con demostración artística y gastronómica de nuestros pueblos originarios. El municipio de Coinco agradeció la presencia de las autoridades, apoderados (as) profesores (as) y en especial a los alumnos (as) por integrase a esta importante actividad.