Por: Mariel Fernández Moris

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), entre diciembre de 2014 a diciembre de 2018, la población extranjera en nuestro país aumentó considerablemente llegando más de un millón, lo que generó un aumento de la población en un 6,4%. Ola migratoria que es generada en naciones donde existe un deterioro de las condiciones económicas o por conflictos bélicos en el país de origen.

Instancia donde cientos de migrantes llegan a nuestro país en búsqueda de nuevas oportunidades para mejorar su calidad de vida situación que en muchos casos se torna compleja en un país totalmente desconocido. Es por eso que la pastoral de migrantes de la ciudad de Rancagua realiza un completo trabajo de acompañamiento con extranjeros donde brinda no solo ayuda de alimentos, sino que además de asesoramiento jurídico. Cabe destacar menciona Vila que “una vez el migrante llega a la pastoral, se tiene un monitoreo permanente de su situación”, menciona además que la ayuda se expande también a chilenos que hayan pasado por un momento complicado.

¿Cuéntenos cuál es su labor dentro de la Pastoral de Migrantes de acá de Rancagua?

“Mi labor, bueno, siendo voluntaria empecé a hacer un poco de todo, pero ahora mi mayor propósito es ayudar en solidaridad, recibir lo que nos dona la gente, ayudarlos y entregarlo a cada familia según sus necesidades. Trabajamos solo en base a donaciones, todas somos voluntarias, no hay un aporte en dinero semanal, mensual, ningún subsidio, así que, pidiendo por aquí, pidiendo por allá y juntándose la platita para por lo menos el tema de los alimentos, porque por lo menos en eso hay que ayudar”.

Si nos pudiera contar un poquito sobre esta Pastoral de Migrantes, cuántas personas la componen, imagino que cada persona tendrá su labor si nos pudiera ir explicando este proceso dentro de la pastoral.

“La Pastoral de Migrantes nace como una necesidad por esta migración de tanta gente, como un apoyo a la hermana Claudia Ximena Lazcano, ella empieza a trabajar con esto nombrada por el Obispado y empezamos a llegar como voluntarias.

La primera parte de todo el conocimiento del migrante es la entrevista; saber quién es, de dónde viene, cómo llegó, con quién llegó, cómo está, dónde vive, todas esas cosas para poder ayudarlos en las formas de obtener algunas garantías en Chile, y después viene la otra parte que es donde yo pongo mi parte que es la parte de solidaridad, donde repartimos lo que recibimos entre todos los que llegan, unos piden una cosa, otros piden otra y tratamos de tener para todas las familias una caja de alimentos mínimo básico, como una ayuda por una vez porque no podemos estar entregándola todo el tiempo, pero a la persona le sirve porque si la persona llegó hace tres días y no tiene ropa, no tiene comida, no tiene nada, lo que le demos le va a servir. Así que para nosotros ha sido muy, muy bueno eso y claro, todo es donaciones, todo viene de donaciones, de amigos, de grupos, de colegios, de pastoral, de parroquias, y ahí nos vamos dando vuelta”

¿Y esas donaciones las van segmentando de acuerdo a la necesidad?

“En general lo que nos llega en dinero lo destinamos a alimentos, artículos de aseo y esas cosas, a veces cuando la junta de donaciones está muy, muy, muy mal, compramos frazadas, por ejemplo, en esta época todas las familias que llegan necesitan al menos una frazada, entonces si la situación está tan difícil se compran se frazadas para que ellos puedan tener.

¿Cómo es el proceso también de llegada de estos migrantes a la pastoral, ustedes cómo van recopilando la información de que hay ciertos migrantes que necesitan ayuda también?

“No, no, en este proceso la gente va a las parroquias. Un migrante llega y le indican que vaya a la parroquia para recibir ayuda, va a la parroquia y en la parroquia el padre o la secretaria le dicen que vaya a la casa que tienen acá, vaya a esta dirección y allá le van a ayuda. Así que allá llegan ellos tempranito, a veces muy temprano y lo primero es la entreviste, saber quiénes son, de dónde vienen y después es lo que podemos hacer para ayudar.

Ahora, se le pide a toda esta gente que ellos traten de buscar alguna forma de ganarse la vida, porque no podemos estar todos los meses ni todo el tiempo dándoles las cosas así que ahí vamos orientando, orientando también en lo legal, cómo hacer que su permanencia sea más legal y todo eso”.

Dan ayuda también de ese tipo.

“Sí, la ayuda legal es parte fundamental, hay dos o tres personas que son las que atienden directamente la entrevista y ellos tienen la claridad de lo que tienen que hacer, cómo se auto denuncian y todas esas cosas, entonces les van explicando”.

Entonces, la labor que hacen ustedes como pastoral es bien amplia, no solamente aborda lo referente a alimentos, sino que también es completa

“No, no. Es lo legal, llegan incluso a veces personas con estos documentos de expulsión, qué tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo, entonces a eso vamos también; no solamente a la caridad, a la solidaridad, sino que vamos a lo otro, a cómo ellos pueden ordenar sus tiempos, sus hijos, su familia, dónde están, entonces todo eso lo vamos viendo también”.

Y también supongo un acompañamiento también emocional, porque ellos también llegan a un país donde desconocen completamente el sistema, cómo funciona y cómo se deben mantener en este país al cual están llegando.

“ Así es, se hace un apoyo también emocional, a veces las entrevistas son muy duras, muy difíciles porque la gente viene muy complicada, con mucha pena, con mucha angustia, con mucho dolor, porque la gente que llega de afuera no llega aquí feliz, contenta, “me viene a Chile y lo voy a pasar bien”, la gente llega bajo una necesidad imperiosa, además la gente que está llegando en general viene por caminos intransitables, por pasos no habilitados, sufriendo abusos, a veces las mujeres violación, robo, a veces llegan a Chile sin la maleta con la que partieron, entonces llegan aquí y uno les mira los zapatos, por ejemplo, andan con chala y calcetines porque primero; allá en Venezuela, por ejemplo, no hace frío, entonces vienen a conocer el frío aquí. El clima de aquí para toda la gente; venezolanos, colombianos, ecuatorianos, haitianos, llegan aquí y se mueren de frío, ni en el verano aceptan que hace calor, porque para ellos el verano también es frío”.

Estos migrantes que van llegando aquí a la pastoral, ¿de qué países son los que más llegan?

“En este momento son más venezolanos, venezolanos son los que más están llegando, al principio eran muchos haitianos, ecuatorianos, colombianos, cubanos, pero en este momento son venezolanos. Todos han sufrido un camino largo, un señor venía de Ecuador a pie, caminando, de repente hacia dedo y lo traía un camión, llegaba a un puesto, pasaba la frontera, seguía caminando entonces unos dice; tanto sacrificio, tanta vida que se llevan por delante para llegar a un país tiene y que ha tenido sus problemas serios y qué esperan, yo no sé, es el último país, ya no les queda otro. Claro, es mejor que lo que tenían o es mejor que lo que fueron encontrando en el camino porque a lo mejor en el camino sufrieron más abusos, entonces es el último lugar que les queda y se adaptan al final, el clima los hace sufrir mucho, no logran entender cómo vivimos los chilenos con frío y claro”.

Después de la entrevista que ustedes como pastoral realizan a los migrantes que van llegando, cómo es el proceso después de la ayuda, ¿se mantienen en contacto?

“Habitualmente tenemos los teléfonos, los agregamos a un grupo de WhatsApp y estamos siempre pendientes de lo que está pasando, de lo que están haciendo, algunos vuelven a contarnos alguna cosa positiva o negativa, piden más ayuda en el sentido de la parte legal, de la parte de orientación de eso, a veces la otra parte es la parte de ropas y frazadas, esas cosas, pero sí, siempre tratamos de mantener un contacto con ellos, de mantenernos en su radar para que no se pierdan, para que no estén solos y sepan que va a haber alguien detrás”.

En el último tiempo, ¿usted encuentra que han llegado más migrantes que hace dos años, por ejemplo, se ha masificado la llegada de los migrantes?

“Yo creo que sí, yo creo que ha sido notorio. Por ejemplo, nosotros atendemos los días miércoles en la mañana a los migrantes, uno llega a las 9 a abrir la oficina y ya hay una fila de 10, 12, 15, 20 personas, hasta el año pasado no era tanto, llegaban en el día y se iba moviendo, pero ahora nos han tocado días con 30 o 40 personas, entonces es complejo, es complejo porque además como tenemos un lugar específico donde pueden también estar es más fácil y, por supuesto, todas las parroquias tienen, incluso en la municipalidad también tienen nuestra dirección entonces mandan a la gente para allá, nos apoyan en algunas cosas, nosotros los apoyamos en otras y siempre estamos tratando de crear el vínculo”.

Eso le iba a preguntar, ¿la pastoral tiene una comunicación con la municipalidad para ir mejorando también esta ayuda a los migrantes?

“Sí. Incluso la municipalidad nos ayuda a veces llevando a albergues gente que está en situaciones muy complejas, sacando a gente de las calles, esas cosas”.

Sra. Vilma, algo que nos quisiera agregar a la entrevista, algo que quisiera mencionar, algún llamado que le gustaría hacer como pastoral.

“El gran llamado que a mí me gustaría hacer es que todos aquellos que tengan en el corazón un poquito de amor por el ser humano, no importa si es extranjero o chileno, nos apoye, nos ayude, necesitamos frazadas, ropa de hombre, ropa de mujer, zapatos. En estos tiempos de frío nos llegan un par de chaquetas y nos duran media hora, lo otro son artículos de aseo; la gente no tiene shampoo, no tiene bálsamo, no tiene nada”.

¿Esta ayuda la puede ir a entregar uno directamente a la iglesia o algún canal que ustedes tengan?

“Por ahora, directamente a nuestro local que es Cuevas #050, los días miércoles de 9:00am a 14:00 -15:00, por ahora. Vamos a tratar de organizarnos para tener otro día, un día sábado u otro día, pero por ahora eso. Ahora lo otro es que si cada colegio, un grupo de señoras, un grupo de amigas, un grupo de la tercera edad, se organiza y se comunican, yo les puedo dejar el teléfono mío se comunican y nos ponemos de acuerdo y yo voy a la casa y les recibo, ese no es problema, pero necesitamos mucha ayuda, mucha ayuda. Lo otro, no solamente ayudamos extranjeros, de repente si algún chileno llega con situaciones tan terribles, un incendio o una cosa así, también los ayudamos.

No es solamente una ayuda a migrantes sino también a los que tengan necesidad.

“A los que tengan una necesidad grave, urgente, después de un incendio”.

Mencionar entonces que esto es no solo a migrantes sino también a chilenos.

“Lo otro es que entiendan que el migrante no llegó a Chile por placer, llegó a Chile por necesidad, es una persona que ha sufrido desde que salió de su país y que sigue sufriendo acá viendo como sus hijos a lo mejor no están bien, no podemos generalizar por un par de migrantes que a lo mejor tuvimos un problema o que los vemos en malas situaciones o que vemos cosas malas de ellos, no todos son así, hay gente que necesita nuestra ayuda y nuestra ayuda muy solidaria. Si podemos ayudar, ayudemos. Si se organiza alguien y me dicen que van a juntar shampoo, jabón, toallas higiénicas para las mujeres, todo es bienvenido”.