Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Se abre una etapa tormentosa y de dudas respecto a las relaciones sentimental. Los hijos o las personas mayores de la familia serán un tema muy importante aunque quizás no participen de los cambios que se atisban.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Te llegarán sensaciones muy positivas en lo económico, tal vez sea un momento propicio para reivindicar con firmeza las mejoras laborales prometidas desde hace tiempo y que no acaban de llegar. Si no tienes trabajo, hoy puede llegar la oferta buena.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Te convendría empezar a pensar en ahorrar algo de dinero; no te preocupes, no lo gastarás en médicos ni complicaciones, sino en una oportunidad de inversión que te reportará algunos beneficios para permitirte ese viaje soñado.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Tu poder de convicción y tu habilidad para exponer las reivindicaciones laborales tendrán su justa recompensa. Tendrás éxito y tus compañeros te lo agradecerán e incluso, si no tienes pareja, pueden abrirse puertas para ti en este terreno.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Te sentirás con muchas ganas de olvidar todo lo sucedido en las últimas jornadas y que han marcado tu actual estado de desencanto. Plantéate un viaje corto o una escapada que te permita abrirte nuevos horizontes y te reconcilie con el mundo.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Es un buen momento para realizar un viaje de larga duración, en el que dejes atrás todo tipo de tensiones y problemas. El destino es indiferente, lo más importante va a ser la compañía. Cambios en tu imagen que se van a deber a la variación de peso y a un mejor figura.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Tendrás agilidad suficiente y las energías de reserva necesarias para moverte con rapidez y realizar esfuerzos rápidos. Por tanto, se te presenta una buena jornada para practicar tu deporte favorito, si tus obligaciones te lo permiten.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Sé prudente con el dinero y no trates de aparentar una opulencia de la que no dispones. La vergüenza será la culpable de que no digas que no a ofertas que no son gangas para tu estado financiero y podrías endeudarte por ello. Recibirás un regalo de alguien lejano.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Tendrás que tener los ojos abiertos a partir de ya. Profesionalmente las puertas se te abren, y todos los asuntos relacionados con el trabajo estarán favorecidos por el manto de Mercurio. No sufras por tu economía ya que tienes la suerte de frente.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Confía en el buen consejo de alguien próximo. En el trabajo tendrás que hacerte respetar, aún a costa de tu popularidad. El apoyo familiar y de los amigos será fundamental para tu actual estabilidad.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Venus ilumina tu vida afectiva, así que todo se hará más llevadero y placentero. Tus relaciones cobran un nuevo impulso que conducirá a una etapa de felicidad plena. Necesitarás encontrar una fórmula para compaginar vida laboral y amorosa.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Aunque no tienes muchas ganas de aventuras, te saldrán oportunidades en estos días. Si tiene pareja, no debes dejar que la situación llegue al conflicto. Debes tener claro lo que más te interesa.