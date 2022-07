Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Podrías obtener lo que deseas de la persona amada si cambias la forma de expresar tu amor. Necesitas aprender algunas cosas, y puede ser el momento de que tengas alguna conversación con alguien experto en este terreno.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Podrás concederte todos los caprichos que desees con tal de que mires tu bolsillo antes de pagarlos. No tendrás problemas de fondos, pero quizá sí de dinero contante y sonante en un momento determinado. Esperarás la llegada de alguien con ansiedad.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

No te apetecerá relacionarte con gente a la que ya tienes muy vista y sientes ganas de conocer cosas nuevas. Será difícil en el día de hoy, jornada dedicada al trabajo y a las actividades habituales sin grandes novedades, pero llegará.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Una infracción de tráfico, una mala gestión legal o un fallo de otra índole va a tener sus consecuencias. Te llevará al mal humor durante el resto del día, hasta llegar a casa y compartir la alegría de los tuyos, que tendrán sus motivos.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Tus ganas de disfrutar de todo lo que te rodearte harán muy popular entre tus amistades, pero puede ser un problema si tienes pareja y ella no es de tu misma cuerda. Tienes que pensar bien con quién te relacionas.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Presta atención a esos pequeños detalles que no son normales en tu pareja, tal vez necesita un poco de atención y ayuda. No te conviene dar determinadas cosas por sentadas, si no es para que sirvan de base para proyectos a más largo plazo.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

No te dejes presionar por nada ni por nadie. Hoy te mostrarás como uno de los signos más seguros del zodíaco y tienes que mantener tu puesto. Nada de lo que puedan decirte hará que cambies de opinión sobre las cosas que tienes claras sobre tu futuro.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Tu estado de ánimo podrá acusar un cambio negativo que puede hacerte perder amistades que te serán valiosas. También en el amor podrías sufrir algunas alteraciones por la impaciencia de tu pareja ante la situación. Tendrás que animarte a la fuerza.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Hoy no estarás ni para los amigos ni para la familia. Tendrás claro que debes poner en funcionamiento todo su encanto para cumplir con tu pareja o conseguir esa cita que llevas deseando semanas.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Oportunidad de darte a conocer en círculos que profesionalmente te interesan y en los que ciertas personas pueden facilitarte un trabajo. Tendrás disposición para ello y no te dará ninguna vergüenza mostrarte tal y como eres. Un evento social puede terminar en sorpresa para ti.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

El estrés acumulado puede producirte un malhumor que no tiene por qué sufrir tus allegados, así es que hoy tendrás la obligación de contentar en casa a todos, sobre todo si tienes hijos. Tu pareja tendrá muchos deseos de compensarle.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Las mujeres de este signo tendrán oportunidad de mostrar la parte más poderosa de su personalidad, y eso les hará sentirse muy bien esa jornada, logrando un ámbito de respeto del que adolecían hace tiempo. En general, buen día para conseguir objetivos rápidos.