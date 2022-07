Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

No intentes racionalizar lo que te está ocurriendo en el apartado sentimental, déjate llevar por los sentimientos, las equivocaciones enseñan mucho. Todas estas cuestiones se pueden traducir en desarreglos de tipo gástrico.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Las fiestas, las reuniones, las visitas multitudinarias de gente van a estar impregnadas de alegría y de festividad. Buenas vibraciones con respecto a algunas personas y facilidad para comunicarte con ellas. Buen momento para probar en el juego o en negocios rápidos y arriesgados.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Serás el referente de los más pequeños de la casa y, pese a las reticencias, lo pasarás en grande con los niños, te divertirás y aprenderás nuevas cosas que están al cabo de la calle y siempre vienen bien para socializarse un poco.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Si tienes que resolver algún tema espinoso de familia estás en buen momento, ya que tu pareja lo sabe y te apoyará incondicionalmente. Eso sí, ten en cuenta que las personas que te ayudan esperarán en el futuro la misma generosidad de tu parte.

LEO (23 julio – 22 agosto).

La suerte te acompañará en todo lo relacionado con el trabajo o con los estudios. Tendrás facilidad para retener todo lo que leas siempre que te interese, y cuando no, la memoria funcionará correctamente. Entrañable noche con tu pareja que podría provocar la tomar de decisiones importantes.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Podrías encontrar hoy en una reunión de amigos aliados poderosos que te vendrían muy bien para ese cambio laboral que necesitas y que parece no llegar nunca. Si vienen avalados por tus amigos, tendrás que fiarte de ellos.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Los astros te ponen todo en situación ideal para cambiar tus hábitos alimenticios y de vida sin que te supongan un tormento. Tu metabolismo está en fase de transformación y se adaptará a lo que tú le impongas fácilmente.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

No puedes recuperar el terreno perdido en el tema de los estudios de la noche a la mañana. Deberás reorganizar tu vida y cambiar ciertos hábitos si quieres llegar al éxito en este terreno, en especial si ya tienes un trabajo. Necesitas mucha regularidad.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Disfrutarás enormemente de los paseos por el campo o por la playa, cuanto más en contacto con la Naturaleza, mejor, pero si necesitar conducir para llegar hasta esos lugares, extrema tus precauciones, especialmente con vehículos de dos ruedas.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Ha llegado el momento de decir basta a determinadas situaciones de tu trabajo, y hacerlo de manera que no dañes a quien no tiene culpa de la situación. Sé inteligente y no hagas acusaciones altisonantes ni indiscriminadas.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Económicamente las cosas marcharán a los Acuario bastante bien, pero esos dolores de cabeza recurrentes no indican si no unos problemas que tendrán que buscar en sus relaciones familiares o laborales. Sobre todo, cuidad la salud.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

La salud no será para ti un problema en estos días, salvo por una excepción: la dentadura, si no arreglas las deficiencias que tienes en ese sentido, acabarás por pagar una fuerte factura a medio plazo.