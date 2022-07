Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Hoy pareces tocado con una varita mágica en las actividades que te ocupan el día. Refleja sin miedo este estado de creatividad y conseguirás buenos resultados, tanto en esta jornada como proyectados al futuro.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Se presenta un día interesante en el trabajo o en tu círculo de amistades. Aprenderás algunas cosas sobre el comportamiento de las personas que te servirá para tu vida de aquí en adelante. El amor espera mejores momentos.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Tu gran fuerza de voluntad te hará sobreponerte a una prueba que el destino te tiene preparada, pero que te ayudará a salir con el ego reforzado. Buena jornada para conseguir un trabajo o, si lo tienes, mejorar en él o en otro lugar.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Es el momento de hacerlo, sin prisa pero sin pausa: si tienes pensado poner en marcha algún proyecto al que concedas especial relevancia, trata de abordarlo con paciencia, midiendo bien tus pasos, y fijándote un plan y unos objetivos a cumplir.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Intenta ser más metódico en el trabajo y la situación fluirá hacia el éxito, ya que también te beneficiarás de la ayuda de personas influyentes en tu vida profesional. No desaproveches la oportunidad.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Una conversación con tu jefe no tiene por qué causarte temor, a buen seguro tienes un montón de temas pendientes y alguna que otra idea con la que salir a flote. Procura que nadie interfiera en esa comunicación, porque pueden aprovecharse en beneficio propio.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Una mayor aproximación con tu pareja te aliviaría de las tensiones acumuladas. Tienes que ser menos exigente con sus cosas, sobre todo si está pasando una etapa de dudas o reubicación. Dedícate hoy solamente a disfrutar.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Las nuevas etapas iniciadas recientemente te traen ahora resultados muy positivos, tal vez cuando estabas a punto de tirar la toalla. Las situaciones personales mejoran también, influidas por esta buena racha.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Después de unos días de incertidumbre se aclaran situaciones complicadas y vuelve la normalidad en el seno de la familia. No obstante, aumentarán para ti las obligaciones con algunos familiares.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Los amigos están para eso. Parece una frase hecha bastante sobada, pero hoy tal vez tengas que echar mano de ella y acudir en ayuda de alguien desesperado. No te vendrá nada bien, pero reforzará vuestra amistad para siempre.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

En el trabajo debes tener más paciencia, los cambios precipitados no te favorecen, y en estos momentos entrarás en una fase de turbulencias; procura no acelerar los acontecimientos, lo que puede llevarte a enfrentamientos.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Tendrás claro que debes tomar ciertas decisiones antes de que pasen muchos días, pero también sabes que has de madurarlas para tener la seguridad de que no te equivocas. No dejes que los demás te presionen más de la cuenta, aunque sea por gente que te quiere.