Por: Ricardo Obando

¿Tambalea el proceso de Mariano Soso? Pese a los resultados, todo parece indicar que no. El DT sigue contando con el respaldo absoluto por parte de la directiva de O’Higgins de Rancagua más cuando su contrato vence a fines de la temporada 2023, pero el ambiente en la ciudad no está para nada tranquilo.

Luego de una nueva derrota como visitante, acumulando seis fechas sin ganar, el equipo rancagüino pasó de estar a un partido de ser puntero a quedar hoy fuera de torneos internacionales ocupando el décimo lugar.

La presentación del conjunto rancagüino en La Serena dejó mucho que desear. Gran parte de las acciones estuvo con un hombre más y no atacó, esperó ver cómo se comportaba el rival. Para peor, cuando el elenco papayero convierte (a 2’ del final) recién ahí los celestes salieron a buscar algo que no hicieron en el resto del lance.

Como visitante, O’Higgins, ha marcado solo un gol, sí, uno. Pobre desempeño fuera de casa que solo tuvo un festejo, por allá en febrero cuando derrotó a la Universidad de Chile en Santa Laura con el solitario tanto de Carlos Muñoz, delantero que ya se fue de la institución.

En la actualidad, el rendimiento del cuadro rancagüino es de 43.75 por ciento y de no conseguir puntos frente a Palestino el próximo viernes, la tormenta se podría desatar.

DICHOS TRAS UNA NUEVA DERROTA

En La Serena, Soso dijo que no hicieron un partido correcto. “Fue decepcionante para nosotros, principalmente por lo que hizo el equipo en la primera mitad”, puntualizó.

Es más, añadió que tuvo “poca capacidad de eficacia en los ataques que supo construir”, especialmente en los primeros 10 minutos del complemento, los únicos instantes en que O’Higgins se vio un poco mejor que los serenenses.

Junto con ello, recalcó que si bien el elenco celeste ha mejorado en cuanto a la elaboración de ataques, esto “sigue siendo insuficiente” para poder sumar.

Además, sostuvo que “hasta el momento hemos sido un equipo muy frágil, apático en condición de visita. Eso está expresado en lo numérico”.

Ahora bien, ante la consulta respecto a si corre peligro su puesto, Soso manifestó que “lógicamente los procesos se miden en función de la respuesta de los jugadores y entiendo que no solo es una materia pendiente, sino la crítica que merecemos porque hemos tenido actuaciones que nos comprometen y mucho”. De paso, añadió que “no hemos sido idóneos, es decir, cuando esto se repite de que el equipo sale a jugar en condición de visita y no muestra mejores y se muestra muy anémico en cuanto al aspecto ofensivo, me hago responsable”, y que “hay que ser asertivo, lo que hasta el momento no lo he sido”.