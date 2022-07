Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Estarás inmerso en nuevas ideas y nuevos proyectos. Tu cabeza no deja de crear y de darle vueltas a algo que pareces tener muy claro, relacionado con tu profesión o tu ámbito de trabajo.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Es un día muy precipitado con el dinero. Tendencia a gastar y gastar sin medir la cantidad desembolsada, simplemente cerrando los ojos y alargando la cartera. Tu espíritu será de generosidad y eso agravará las cosas. Buena relación con tus hermanos.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Se presentan pequeños problemas de convivencia con algún vecino, cuida de que las cosas se vayan al terreno de lo personal, si él no sabe dialogar, tú sí, y ya sabes que dos no discuten si uno no quiere. Encontrarás apoyos para tu punto de vista.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Una sorpresa en el ámbito laboral va a impresionarte tanto que no vas a ser capaz de reaccionar a tiempo. Perderás unas horas preciosas y muy necesarias en tomar una decisión al respecto. En el amor debes poner las cosas en orden dentro de ti antes de meter a otra persona en la caja del desastre.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Tu estado emocional puede volverse vulnerable de forma transitoria. Busca el apoyo de los familiares cercanos o tu pareja, serán en este momento las personas que puedan darle seguridad y estabilidad a tus emociones.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

El día de hoy podría ofrecerte renovadas esperanzas de esa mejora laboral que estás esperando hace tiempo. Sé prudente si lo comentas con algún compañero: la envidia as mala consejera y podrías recibir zancadillas de quien no te esperabas.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

No permitas que tus sentimientos se desborden delante de gente con la que no tienes confianza, porque pueden hacerse una idea equivocada de tu persona que después te costará restaurar, sobre todo si es en un ambiente de trabajo.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Se acercan días favorables para dar un impulso a tus proyectos. Una vena artística puede facilitarte las labores más cotidianas y despertarte un instinto creativo que nunca conociste. Puedes tener una digestión pesada; come despacio y procura beber líquido entre comidas.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

No permitas que los sentimientos se inmiscuyan en tu trabajo, donde ya estás suficientemente considerado. Las afinidades deben quedar fuera, porque de lo contrario acabarás realizando tareas que no te corresponden y no te serán recompensadas.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Buscarás de una u otra forma el contacto con el sol, ya sea en la playa en el otro ambiente de naturaleza. Es un factor que reaviva tu vitalidad y que conlleva la recuperación de posibles dolencias, siempre sin excederse y con la protección adecuada.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Es posible que recuperes una relación del pasado que has estado evitando durante mucho tiempo. Enfréntate a los hechos, y clarifica tus sentimientos para que nadie salga perjudicado.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Has trabajado duro últimamente hasta lograr una posición envidiable, pero esto puede deslizarte por la senda de la adicción al trabajo. Reparte tu tiempo adecuadamente y busca entretenimientos que te satisfagan y te hagan desconectar.