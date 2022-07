Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

La salud te dará complicaciones relacionadas con el trabajo, como los dolores de espalda; evita la carga excesiva de peso si puedes o simplemente siéntate de forma adecuada si tienes que estar muchas horas frente al ordenador.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Invierte en lo más importante. No debes ser egoísta es en el amor: para poder recibir, antes hay que estar dispuesto a dar lo mejor que haya en ti. Este fin de semana tendrás la oportunidad de satisfacer a tu pareja sin recibir una contraprestación inmediata.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Te preocupa algún proyecto que te traes entre manos y que no acaba de ponerse en claro. Cada cosa tiene su justa medida y no puedes preocuparte en exceso y mucho menos permitir que eso repercuta en tu estado de salud.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Los acontecimientos de estos días te llevarán al optimismo, la relativa frecuencia de tus enfados ha llegado a su límite, y volverás a sentir ganas de buscar la diversión con tus amigos. Nuevas actividades te esperan, aprovecha la racha.

LEO (23 julio – 22 agosto).

En el terreno laboral debes vigilar el comportamiento de los que te rodean, alguien te desea mal y no va a parar hasta conseguirlo. Hoy te arrepientes de no haber sido más comprensivo con tu pareja, pero no te preocupes, porque ella sí que lo va a ser contigo.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Tendrás un día de calma y buen humor, ideal para conversar con tu pareja, familia y amigos de todos aquellas cosas que te importan pero que sueles aparcar por tu falta de ánimo. Aprovecha para salir al campo si el clima acompaña.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Inclinación a concentrarte en los asuntos que te preocupan, con estrechos puntos de vista y poca capacidad para adaptarte a los cambios. Necesitarías un viaje, un cambio o nuevas amistades que amplíen tu perspectiva y horizontes.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Determinadas relaciones amorosas en estos momentos no te convendrán en absoluto. Tiendes a entregarte completamente, y dejarás descubierta otras facetas de tu vida. Además, la otra parte puede no ser sincera en sus intenciones.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Recuerda que nadie es perfecto y no pidas tanto a tu pareja y a tus amigos que te entiendan siempre y a la primera. Comienza por corregir tus errores de comunicación y aprende también a escuchar a los demás.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Los excesos recientes te dan cada vez más la lata, son más profundos y más duraderos, es hora de que te tomes en serio tu mantenimiento físico. No solo tu imagen está cambiando, también tu salud puede comenzar a darte problemas.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Los gastos imprevistos suelen cuadrar con la máxima de “no hay dos sin tres”, pero no te preocupes tan solo de trata de una coincidencia en el tiempo. La familia te ayudará con las facturas y te olvidarás de estos incidentes por muchos meses.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

El afán de liderazgo que tanto a menudo te acompaña vuelve hoy a primera escena. Intentarás controlar tu genio, pero no podrás hacerlo hasta que alguien de tu entorno se lo tome a risa y te desmonte todo el espectáculo. Ten cuidado con el cambio de tiempo.