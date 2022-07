Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Tal vez tengas tiempo libre para avanzar algo del trabajo que te tiene preocupado últimamente. Si consigues hacerlo a primera hora, despejarás tu mente y después disfrutarás mucho más de tus pasatiempos.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

El fin de semana te será muy provechoso si te apartas un poco de la televisión y sorprendes a la familia o a tus amigos con nuevas y excitantes actividades, entre las cuales pueden estar la visita a algún museo o monumento de tu ciudad que nunca has visitado.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Los nativos de Géminis relacionados con la educación o las profesiones creativas podrán sufrir hoy un bajón en su ánimo por razón de su profesión. Pero no es el momento de amilanarse, sino de buscar modos de actuación distintos.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Olvídate de los problemas de los demás y piensa un poco más en ti mismo, sobre todo porque puedes aprovechar ahora un acierto en tu trabajo que beneficiaría tu carrera en un futuro inmediato.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Jornada propicia para la vida social y el divertimento intelectual. Te sentirás mentalmente abierto a todas las propuestas e ideas que te surgirán a lo largo del día. Cuida las lesiones musculares y no descartes acudir a un buen masajista.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Puedes sufrir algún bajón leve en esta jornada. No esperes nada de la familia porque andarán ocupados en sus propios asuntos, pero no desesperes porque tú mismo puedes solucionar esos problemas, en ocasiones, las opiniones externas no hacen sino liar aún más las cosas.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Te inundará el buen humor, en unos de esos días en que te levantas con el pie derecho. Ganas de reírte por todo, hasta de ti mismo. Buen día para el diálogo con tu pareja, que se sentirá especialmente atraída por alegría.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Sigues acumulando tensiones y puedes sufrir dolores musculares muy molestos, sobre todo vigila la espalda y procura descansar las horas necesarias, de lo contrario necesitarás la ayuda de un especialista.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Sé más comprensivo con tu pareja y acepta sus proposiciones para salir de viaje. No te pesará y vivirás momentos entrañables. Necesitarás mucho tiempo y bastante espacio para desarrollar plenamente tus nuevos cometidos profesionales.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Estás demasiado pendiente de las personas que te rodean y descuidas tu persona casi sin darte cuenta. Está muy bien ser generoso con los demás, sobre todo con tu familia, pero no estaría de más, que te tomaras un respiro, un viajecito por ejemplo.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Ten mucho cuidado en emitir juicios demasiado rotundos, deberás reflexionar acerca del alcance de tus palabras, pues tu estado de ánimo podrá acusar un cambio negativo que puede hacerte perder amistades que te serán valiosas.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Excelente día para compartir todo lo mejor de ti. Estarás dispuesto a compartirlo todo, a dar sin recibir nada a cambio. Buen momento para acerarte a las personas que tienes algo abandonadas o con quienes has discutido.