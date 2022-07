Por: Fernando Ávila F.

Lamentablemente sin novedades positivas continúa la búsqueda de Ximena Fuenzalida, oriunda de la comuna de Rengo y quien hace ya casi 11 días cayó a las aguas del mar de Pelluhue, región de Maule, cuando se encontró con un derrumbe de arena, lo que hizo que cayera a las aguas siendo arrastrada por la fuerza de esta y desde ese momento perdiendo todo rastro de ella.

Si bien las labores de búsqueda no han culminado, GRAP Pichilemu, Grupo de Rescate Acuático Pichilemu, quienes llegaron desinteresadamente a ayudar, informaron que “se entregó todo lo que estuvo en nuestras manos, última jornada con buceo incluido por partes de integrantes del GRAP y apoyando en seguridad a los distintos buzos de la zona. Lamentablemente el mar es así, nos da y nos quita, pero no dejamos de amarlo y entenderlo. Simplemente nos unimos para aportar un granito de arena en estas complicadas tareas de búsquedas, queriendo siempre ayudar en lo que sabemos. Seguiremos aprendiendo y perfeccionándonos día a día, para ser una entidad que pueda aportar significativamente a la sociedad cuando se requiera”, palabras que reflejan que lamentablemente las acciones de búsqueda no han dado los resultados positivos.

Las labores de búsqueda se mantienen en el lugar, trabajando con drones y equipos de buceos que realiza personal del Gope, Ejército y pescadores locales. Gracias a la tecnología el Gope se ha trabajado con un dron subacuático que puede ingresar hasta 300 metros de profundidad, viendo imágenes en tiempo real, sin que hasta el momento se tenga noticias de su paradero, sumado a que las condiciones del tiempo no han permitido que la forma para trabajar sea la óptima.