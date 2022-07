Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Un cambio de imagen corporal puede dar lugar a complicaciones en tu entorno familiar o de pareja, pero tendrás que tener paciencia hasta que asimilen las novedades. Lo realmente complicado vendrá cuando quieras cambiar otras cosas.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Estás casi comprometido y apenas te has dado cuenta. De repente descubres que tu pareja te exiges más que antes, da cosas por sentado y tú no recuerdas cuándo las suscribiste. Recapacita, porque en tu fuero interno tal vez sea lo que buscas.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

La economía familiar saldrá un poco afectada de este día de fiesta, seguramente por motivos de celebración, así es que se presenta una jornada idea para disfrutar de la compañía de la gente querida. Mañana será ocasión de hacer cuentas.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Tendencia al abatimiento en un día marcado por el aburrimiento. Intenta salir por ti mismo de esa angustia, ya que te afectará también físicamente si no pones medidas, pero es posible que algún amigo te proponga algún plan con alicientes.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Los astros están en una posición muy favorecedora para las relaciones con tu pareja. Te encontrarás eufórico con lo que hay entre vosotros y tendrás deseos de que las cosas vayan a más. Tal vez haya llegado el momento de cambiar por completo tu vida.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Reconocer los propios errores es el primer paso para crear una base sólida con la persona amada. Evita los ambientes hostiles, tienes que reiniciar el diálogo en un lugar cómo, sin interferencias de nadie.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Hoy no tienes excusa. No has salido de excursión, los amigos no llaman y el tiempo no invita a estar en la calle. Tu casa estaba esperando un día como este para solucionar esas pequeñas “chapuzas” para las que nunca encuentras tiempo.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Hoy deberías sacar tu mejor perfil simpático y divertido y procurar pasarlo bien con tu pareja. Necesitas un tiempo de relax y divertimento para descansar de la actividad que has tenido últimamente. Un poco de ejercicio físico te vendrá bien.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Tu forma de ser, en ocasiones seca y vehemente, podría crear una situación confusa hacia las personas que te quieren. Intenta ser un poco más dulce y explicar las cosas que te preocupan para que puedan entenderte mejor.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Déjate aconsejar por su pareja o tu gente cercana. Ceder y conceder victorias parciales en el terreno afectivo también forma parte del juego amoroso. No se puede ser siempre el ganador, y también se aprende mucho de las derrotas.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Deberías seguir controlando ese apetito que durante días te está haciendo excederte en las comidas. No te encuentras demasiado pletórico, sin embargo, en el trabajo la buena relación que mantienes con tus jefes está dando buenos resultados.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Si te encuentras en una etapa un tanto solitaria, hoy puedes ver el final del túnel porque podría surgirte la oportunidad de compartir la jornada con amigos diferentes a los habituales. Intenta dar lo mejor de ti mismo y te irá bien.