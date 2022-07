“Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid; ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque, separados de mí, no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran, ¡y les será concedido! Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre.” Juan 15:1-7

Jesús se define a sí mismo como «la Vid» y se presenta como quien tiene dentro de sí la fuente misma de la vida. Sin Dios el hombre camina hacia la muerte; de hecho, si la rama permanece unida a la vid vive, de lo contrario se seca. En este sentido, Jesús es la fuente segura de vida: si vivimos unidos a Él.

Así como la rama vive de la savia de la vid, así también nosotros si nos mantenemos unidos a Él, podremos disfrutar de una vida plena y dar fruto; de lo contrario, las ramas se desprenderán de la vid, se secarán o se podarán y luego se quemarán.

La vid es un símbolo de bendición de bienestar de aquella persona que están unida a Jesucristo.

El texto bíblico nos dice: “Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran, ¡y les será concedido!”

En estas palabras nuestro Señor Jesucristo coloca una condición para que nuestras oraciones sean escuchadas y esta es la palabra “Permanecer”.

– Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros.

-Permanezcan en mí , y yo permaneceré en ustedes.

-Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto

-El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca.

La palabra “Permanecer” significa mantenerse firme en un mismo lugar, sig. Guardar, conservad, perseverar.

Nuestra oración será eficaz solo si permanecemos firmes perseverando, unidos a Cristo, obedeciendo su Palabra, aun ante cualquier adversidad.

“Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos, atentos a sus oraciones.” Salmo 34:15

Pastor: Alejandro H. Cabrera C.