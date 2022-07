Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Vivirás cierta vorágine en el trabajo, pero ten cuidado porque tus opiniones pueden afectar a los demás de forma definitiva. No tomes decisiones antes de consultar a los implicados en las mismas y cambia impresiones también con tus superiores.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Puede que adolezcas de una falta real de profundidad en tus propósitos. Es conveniente que te aclares las ideas y pongas algo más de ambición en los aspectos que realmente te interesa mejorar en tu vida.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Tendrás ocasión de comprobar hoy cómo la imagen que se tiene de uno mismo es a veces diametralmente opuesta a la que verbalizan los demás. En ocasiones se trata de un problema de falta de análisis de los otros, pero debes buscar tus fallos de comunicación.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Las noticias que llegan del entorno familiar o de los amigos no pueden ser más favorables para sus intereses, aunque en tu caso supondrán unos gastos con los que no contabas en estos momentos. Tendrás que hacer un esfuerzo, todo sea por la felicidad de la gente que quieres.

LEO (23 julio – 22 agosto).

El cuidado del cuerpo puede llegar a obsesionarte, impidiendo que disfrutes de los placeres que tienes alrededor. El espejo te devolverá una imagen desfigurada de la realidad, una fantasía. Para aliviar el malestar, nada mejor que una dosis de humor en buena compañía.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Los negocios familiares pueden tener mucho éxito en el día de hoy. Los beneficios aumentarán y habrá dinero para invertir en mejoras. El presupuesto del hogar no va tan bien, no sabes por qué. Dedicarás bastante tiempo a investigarlo y lo que descubras puede que no te guste.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Parece que remonta la tendencia al desmoronamiento físico que atenaza a los nacidos bajo este signo en los últimos tiempos. Seguramente las vacaciones o las perspectivas de ellas os den el impulso necesario para cuidaros más.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Se avecinan para los nacidos en este signo interesantes novedades en el terreno económico. Algún complemento salarial que ya no se esperaba, un premio de lotería o una pequeña herencia servirán para ese capricho aplazado durante meses.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

No es bueno que te justifiques siempre que cometes un error. Haz examen de conciencia y toma buena nota para no volver a tropezar. Tu atractivo y tu poder de comunicación están en alza, por lo que tu actividad social no decaerá.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Tus amigos van a necesitar tu ayuda, y no podrás defraudarles. En el terreno laboral, las circunstancias que te rodean pueden abrir nuevas expectativas, y puedes acabar trabajando en lo que nunca hubieses imaginado. Contarás con la ayuda de la familia.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Dependerás de tus circunstancias económicas para hacer cualquier tipo de plan. Hoy recibirás noticias sobre un negocio en el extranjero, una inversión o una herencia. La suerte te acompañará en el juego, con lo que podrías compensar pérdidas, si es que las hubiera.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Lograrás ponerte manos a la obra con un proyecto que tenías pendiente desde hace días encima de tu mesa y que no conseguías abordar. Hoy te levantarás con ánimo renovado y con ganas de hacer de ti un profesional. La energía desbordante que te proporciona Marte tendrá la culpa.