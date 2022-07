La alcaldesa de Olivar, María Estrella Montero, sostuvo importantes reuniones con personeros de distintas instituciones con el fin de dar una respuesta a los vecinos por un constante problema que ocurre en Olivar Bajo: la suspensión del servicio de agua potable por parte de la empresa que presta el servicio, a causa de las obras de mejoramiento de la red del sistema de Agua Potable Rural del Comité de Olivar Bajo y el Rincón del Abra.

Es así como la máxima autoridad de Olivar se reunió la semana anterior junto al administrador municipal del municipio de Requínoa, Cristián Albornoz y; con el Director de Obras Hidráulicas (DOH) de la SEREMI de Obras Públicas, César Acevedo para manifestarle esta preocupación de los vecinos de Olivar Bajo.

Para la alcaldesa Montero “el municipio ha recibido muchas quejas de la comunidad, de nuestros vecinos de Olivar Bajo a raíz de las obras de mejoramiento que se están realizando en el sector. Incluso, me he enterado que vecinos han pasado todo un fin de semana sin agua. Este es un proyecto de la DOH y no del municipio. Frente a eso, y ante la queja de los habitantes, tomé la decisión de solicitar una audiencia con el director regional de la DOH para ser portadora de esta problemática que sufren los vecinos de Olivar Bajo”.

Frente a esto, el pasado viernes se realizó una reunión en terreno con el Inspector Técnico de Obras (ITO) de Essbio –quienes están a cargo de la fiscalización de la ejecución de las obras-, profesionales de la DOH y la directiva provisoria del Comité de Agua Potable Rural, para coordinar una mejor comunicación con los vecinos, para prevenir inconvenientes con los cortes programados a futuro, y las emergencias que pudieran ocurrir en lo que queda de las obras.

“En esta reunión, pudimos aclarar todas las situaciones que estaban en una especie de nebulosa. La responsabilidad es de la empresa, y como tal, son ellos los que deben tener a disposición de los vecinos, camiones aljibes para suplir el servicio. Además, la empresa puso a disposición un número de teléfono de contacto directo con el ITO, en caso de que existan problemas. Número telefónico con el que también cuenta el comité, y donde esperamos pueda haber un mejor canal de comunicación”, concluyó la alcaldesa Montero.