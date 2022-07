Por lejos una de las mayores preocupaciones que manifiestan nuestros vecinos hoy no tienen relación precisamente con el cambio constitucional, sino más bien con los problemas de seguridad publica que en mayor o menor medida afectan no solo a nuestra zona, sino también en todo el país.

La sensación es que la delincuencia ha aumentado, culpamos a este aumento el consumo de drogas y alcohol, las sanciones débiles de la justicia y la falta de vigilancia policial, entre otras.

Se debe reconocer todo lo que ha avanzado en las últimas décadas en materia de coordinación entre los organismos policiales y de la justicia y la comunidad, los comités policiales ahora son habituales y son una gran herramienta pero lamentablemente los resultados no han logrado revertir la percepción de inseguridad entre la población, quizás porque el temor también responde a factores irracionales, pero también por una incompleta implementación de los programas.

¿Cuántos vecinos están hoy efectivamente organizados? ¿Cuántos tienen registrados en sus celulares el número del carabinero a cargo del cuadrante? ¿Cuántos ayudaron a cuidar las casas de sus vecinos durante las vacaciones? ¿Cuántos se han coordinado para establecer medidas como los botones de pánico, la contratación de un guardia o simplemente, estar atentos a lo que ocurre en la casa del vecino?

Frente a esta realidad, los municipios también tienen un rol que cumplir, que va más allá de contribuir a financiar la instalación de cámaras de vigilancia o mejorar la calidad del alumbrado. Dicho rol tiene que ver con la coordinación con la comunidad y con las policías en la definición de estrategias para prevenir los delitos. Para eso se crearon los consejos comunales de seguridad pública.

Al mismo tiempo las necesidades de distintas comunidades son distintas, mientras unos temen a ser asaltados o robados en sus casas, temen del portonazo otros temen que sus animales sean robados, la conclusión es obvia, no es posible aplicar la misma receta de manera pareja sin tomar en cuenta las realidades locales, incluso barriales.

En este sentido una opción podría ser el tener policías comunales, las que de una u otra manera ya existen en diversos municipios a través de la llamada “seguridad ciudadana”, pero cuyo funcionamiento no tiene una normativa clara en cuanto a sus funciones, atribuciones y protección hacia los patrulleros.

Sin embargo sea cual sea la opción que se tome cualquier receta exitosa pasa por no solo focalizar los recursos humanos y materiales en aquellas zonas de mayor riesgo, donde la participación ciudadana es fundamental, entre otras razones precisamente para la correcta identificación de estas zonas de riesgo y conocer la efectividad de las medidas o la aparición de otras zonas de riesgo.

Luis Fernando González V.

Sub Director