Debido a la caída de nieve en la precordillera de la región de O’Higgins, un grupo de personas se dirigió en un microbús de recorrido hasta el sector de Club de Campo Coya con el fin de disfrutar del blanco panorama. Tras bajar de la micro y disfrutar del paisaje, comenzó a nevar, por lo que estas personas no tenían en que devolverse con el consiguiente peligro de permanecer a la intemperie, ya que también había niños.

Fue así como hasta el lugar llegó personal de carabineros quienes en primera instancia hicieron que los niños subieran hasta los vehículos policiales, para luego el resto de las personas, poco a poco ir bajando con la ayuda de vehículos particulares hasta la comuna de Rancagua. El llamado es a no viajar y no exponerse a este tipo de lugares si no se cuenta con las medidas de seguridad necesarias.