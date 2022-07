Era un león enjaulado en su zona técnica. Mariano Soso vivió el partido frente a Huachipato con ímpetu. Si hasta fue recriminado por el árbitro Manuel Vergara a poco andar de iniciadas las acciones.

Festejó los dos tantos, como no, si hace meses que su equipo no anotaba fuera de casa y que no celebraba un triunfo.

Tras el juego, Soso analizó el encuentro. “Quiero destacar el partido que ha hecho el equipo, en un escenario muy complejo. Tuvieron la capacidad de poder interpretar la demanda del juego”.

Junto con ello, valoró el compromiso mostrado en el terreno de Talcahuano, pues dijo que su escuadra “expresó una muestra de lo que siente en cuanto al proyecto, a esta racha de partidos con resultado adverso que habíamos tenido y lo jugaron con el alma, con el corazón”.

Además, el DT celeste añadió que “alcanzamos la victoria con mucha autoridad. El equipo hizo un buen partido en cuanto a la fase defensiva y pudo descomponer al rival como lo había propuesto. Estamos muy contentos por la actuación colectiva e individual de cada futbolista”.

Así también, comentó que en este duelo, donde el conjunto se vio mejor, mirando siempre al arco de enfrente más que al propio, “los futbolistas pretenden protagonizar desde ahí y hemos podido hacerlo concretamente. El equipo tuvo criterio para elaborar, cuando fue por transiciones golpeó y el juego directo también fue efectivo”.

Finalmente, el DT, apuntó que “los jugadores lo disputaron con mucha rebeldía. Cuando un equipo está carente de resultados, jugaron un partido que marca el carácter y el espíritu colectivo”.