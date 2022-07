El proyecto “Tren con carro puntero no tripulado” no solo se quedó con el primer lugar de la categoría “El Teniente Seguro” en la última versión del Concurso Crea, sino que también se coronó como el “Mejor de los mejores” entre todos los ganadores.

Una idea que, explican los integrantes del equipo, mezcló la innovación, la tecnología y la creatividad para retirar a los operadores humanos de apoyo de los carros punteros quienes, en una cabina de 2,6 metros cuadrados en el último carro de los ferrocarriles, se convertían en los “ojos” del maquinista para alertar peligros o accidentes en la vía y accionar las alertas de emergencia.

Esa tarea la hacían en espacios sin hermeticidad, expuestos al polvo, a altos niveles de ruido y a temperaturas extremas en verano e invierno. Para eliminar esta figura, desarrollaron un sistema de cámaras con señal inalámbrica que transmiten en tiempo real la imagen a la cabina del maquinista, quien puede activar las señales de alerta (luz, bocina, campana) e incluso la parada de emergencia.

“Instalamos tecnología en el Ferrocarril. Para nosotros ahora es normal que no haya una persona en el carro puntero y me llena de orgullo escuchar al maquinista decir ‘yo confío en mis ojos, ahora yo voy mirando» y saber que tiene acción sobre lo que está pasando”, señala Juan José Sánchez, ingeniero especialista integrante del equipo.

“La resistencia al cambio fue importante por parte de algunos trabajadores, pero se les explicó que este proyecto no era para dejar a nadie sin trabajo, sino que para mejorar sus condiciones. El fin de esta innovación no es sacar gente, sino que eliminar la exposición, reconvirtiendo a ese operador en un rol que agrega valor”, señala Juan Muñoz, jefe de Mantenimiento telecomando y locomotoras.

Un proyecto en medio de la pandemia

El análisis y planificación del proyecto comenzó en enero de 2020 y la implementación y puesta en marcha en los trenes en noviembre de ese mismo año. Conseguir los materiales con los proveedores fue fundamental en un escenario donde las cadenas de suministro experimentaron dificultades a nivel mundial.

Adriana Osorio, especialista técnica, jugó un papel clave en esta área. “Mi tarea fue apoyar con los proveedores y también con las presentaciones, para que pudiéramos expresar y mostrar mejor lo que queríamos expresar”, cuenta. “Siempre tuvimos el apoyo de los jefes y fui viendo el proceso de cómo los trabajadores fueron aceptando el proyecto, porque los compañeros los incluyeron a todos. Al final remamos para el mismo lado y lo conseguimos”, añade.

«La instancia del Crea es muy relevante. Estos equipos siempre tienen objetivos que probablemente no sean el reconocimiento, sino la mejora continua, el desafío técnico, son resilientes y logran sobreponerse a las dificultades. Tener una instancia como el Crea que permita reconocerlos es un aporte significativo para atraer más innovadores a sumarse a esta cultura».

Germán Tobar, jefe de unidad.

Superando dificultades

“Por muchos años el operador de apoyo estuvo expuesto a condiciones difíciles que se trataron de mejorar, pero siempre a través de mitigadores. Había planes para mejorar la calidad de vida, pero no se había podido eliminar la condición por distintos factores técnicos. Esto nació como un desafío de la gerencia de Minas y empezamos a basarnos en algunas prácticas que tenían otros ferrocarriles, también con uso de cámaras, pero con condiciones muy distintas al Teniente 8 y no dieron resultados. Entonces conformamos este equipo multidisciplinario”, relata Germán Tobar, jefe de unidad del proyecto interflow.

De los cables a lo inalámbrico

“Tenía a cargo en ese momento la locomotora y sabía cuáles eran los puntos de conexión. Programamos, hicimos la instalación y funcionó el tren corto, lo que nos dio bastantes luces de que íbamos bien. Migramos al tren largo, que mide casi 300 metros, y empezaron los problemas: no había señal, el voltaje no llegaba, los cables se cortaban. Nos dimos cuenta que el cableado no era opción, entonces probamos la solución inalámbrica y ahí no paramos más, hasta que lo implementamos en el último tren”, dice Juan José Sánchez, ingeniero especialista.

Reconocimiento y orgullo

“Es un orgullo ser reconocido por el trabajo que hacemos, pero el orgullo es mayor cuando vemos que el proyecto que presentamos mejora la calidad de vida de nuestros compañeros y eso nos hace felices mucho más allá de los reconocimientos que también se valoran. Nada es más satisfactorio que tu amigo y colega se acerque y te diga: Me ayudaste. Eso es invaluable”, dice Héctor Muñoz, operador.

El equipo

Juan Moreno – jefe de mantenimiento

Juan José Sánchez – ingeniero especialista

Héctor Muñoz – operador

Adriana Osorio – especialista técnica

Germán Tobar – jefe de unidad