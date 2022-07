Por lo regular, nos subimos al auto, echamos llave o presionamos el botón y el auto arranca dando por hecho que todo está bien pero, honestamente ¿por qué tendría que estar mal si ese es su trabajo? Bueno, cuando los componentes se degradan o no se les da mantenimiento, los dolores de cabeza aparecen.

Es muy fácil cuidar del sistema eléctrico del auto, solo procura “no hacer inventos”, hacer uso adecuado de los componentes de fábrica y estar al pendiente de los mantenimientos o recambios necesarios.

En caso de requerir alguna reparación o instalar algún accesorio o componente, acude siempre a talleres especializados y profesionales.

1.- Batería

Sin batería no hay arranque, así que importante es revisar su nivel de carga con un voltímetro. La batería no debe tener menos de 12 voltios ni más de 14. Si se encuentra en ese rango, está perfecta. Pero si no, sucede que, está próxima a caducar, existe una “fuga de corriente”, o una mala instalación puede ser la causa de todo.

Siempre limpia los bornes sulfatados (ojalá solo con agua caliente) y revisa que estén bien apretados.

2.- Alternador

Casi nunca lo mencionamos, pero este componente es el encargado de mantener la carga de la batería. Básicamente es una enorme bobina que genera energía para el motor y la mantiene estable. A pesar de la tecnología, su principio de operación sigue siendo muy básico. Cuando notes que tu auto no tiene fuerza durante la marcha o definitivamente no enciende, una falla en el alternador puede ser la causa.

3.- Fusibles

Es probable que en algún momento el sistema se sobre caliente o algún componente esté fallando (radio, aire acondicionado, luces, accesorios, etc.). En ese momento, los fusibles son vitales para proteger todo. La mayoría de los autos tienen dos paneles de fusibles: uno debajo o en el costado de tablero, y otro en el vano motor, cerca de la batería. Busca en el manual o el diagrama incluido cual “controla” qué sistema y reemplázalo. NUNCA utilices un fusible de amperaje distinto y mucho menos cables para “puentearlo”.

4.- Encendido

El puerto de acceso al arranque del auto cada vez menos visto físicamente debido a la llegada de las llaves de presencia y botones de encendido. Sin embargo, la función se mantiene tanto para energizar los accesorios del interior, así como para dar marcha. Cuando las baterías de la llave de presencia o el botón de encendido comienzan a fallar se puede generar una falla en el arranque que, incluso por seguridad, puede bloquear el auto; mucha atención con eso.

5.- Accesorios adicionales

La instalación de equipos de sonido, luces, bocinas, o accesorios “de moda” (algunos muy feos, por cierto) puede convertirse en un verdadero problema si no se hace de forma segura y profesional.

Hay que tener mucho cuidado con el tipo de cables y aislantes que se usarán en la instalación. Realizar conexiones seguras e independientes a tierra y corriente, con sus respectivos fusibles.

Cuidar el paso del cableado, es decir, que no se acerque a zonas calientes, líneas de combustible, o que roce con algún panel filoso. Lo anterior reduce el riesgo de cortos que pueden dañar el sistema eléctrico, y hasta incendios ocasionados por una mala instalación. (Fuente: Autocosmos.cl)